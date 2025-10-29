मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईकरांनो आनंदाची बातमी! जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार, मार्गावरील मोठा अडथळा पालिकेने दूर केला

Mumbai JVLR Traffic News: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील वाहतूक कोंडी दूर होणा आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडच्या वाहतूक कोंडीमुळे मुंबईकर हैराण झाले आहेत. या मार्गावर दररोज मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळते. मात्र यावर आता मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही अडचण आता दूर करण्यात आली आहे. यामुळे आता जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार आहे.

