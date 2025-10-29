Mumbai Traffic: मुंबईकरांनो आनंदाची बातमी! जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार, मार्गावरील मोठा अडथळा पालिकेने दूर केला

मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडच्या वाहतूक कोंडीमुळे मुंबईकर हैराण झाले आहेत. या मार्गावर दररोज मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळते. मात्र यावर आता मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही अडचण आता दूर करण्यात आली आहे. यामुळे आता जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील दुर्गानगर येथील वाहतूक कोंडी सुटणार आहे. या मार्गावर अडथळा ठरणारी २२ ते २५ दुकाने पालिकेने हटवली आहेत. यामुळे आता जेव्हीएलआर लिंक रोडचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांची लवकरच वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. या मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे १० मिनिटाच्या मार्गासाठी ३० ते ३५ मिनिटे लागायचे. हा वेळ आता वाचणार आहे. .Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष! .दुर्गानगर, एमएमआरडी कॉलनीलगत असलेल्या व्यवसायिक गाळे धारकांनी अतिक्रमण केलेल्या बांधकामावर आज मुंबई महापालिका के/पूर्व विभाग इमारत आणि कारखाने विभागाकडून तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. जेसीबीच्या माध्यमातून या सर्व अनाधिकृत दुकानांवर थोडा कारवाई करण्यात आली आहे. या मार्गावर २२ ते २५ गाळेधारक व्यवसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले होते. मात्र यावर आता मुंबई पोलिसांच्या बंदोबस्तात महापालिका के पूर्व विभागाने धडक कारवाई केली आहे..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.तर दुसरीकडे मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात "इंडिया मेरीटाईम वीक" हे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित केले जात आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक, व्हीआयपी आणि मान्यवर उपस्थित राहण्याची अपेक्षा असल्याने वाहतूक वळवण्यात आली आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी पश्चिम उपनगर परिसरात तात्पुरते वाहतूक निर्बंध लादले आहेत. या हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमादरम्यान सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.