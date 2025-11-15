Mumbai Crime: शाळेत उशीरा आल्याने १०० उठाबशा काढायला लावल्या, घरी जाताच... सहावीत शिकणाऱ्या मुलीसोबत नको ते घडलं

वसई : अपूर्ण अभ्यास किंवा मस्ती केल्यामुळे शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षा देतात. मात्र वसईत अशाच शिक्षेमुळे एका लहानग्या विद्यार्थिनीने जीव गमावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वसई पूर्वेतील एका शाळेत शिक्षकाने शाळेत उशिरा आल्याने विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिली. परंतु यामुळे एका विद्यार्थिनीची तब्येत बिघडल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा प्रकार घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वसई पूर्वेतील सातिवली येथील हनुमंत विद्या मंदिर शाळेत हा धक्कादायक प्रकार घडला. या शाळेत पहिली ते आठवली पर्यंतचे विद्याथी शिक्षण घेत आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अनेक विद्यार्थी शाळेत उशिराने आल्यामुळे शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिली. यामध्ये एका १३ वर्षीय शाळकरी विद्यार्थिनीची तब्येत बिघडली. यामुळे पीडित विद्यार्थिनीला उपचारासाठी जेजे रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..Maharashtra Politics: भाजपला मोठा धक्का! एकाच दिवशी तीन नेत्यांनी सोडली साथ; शिंदे शिवसेनेत एन्ट्री.नेमके काय घडले?काजल (अंशिका) गौड असे मयत झालेल्या विद्यार्थ्यांनीचे नाव असून ती इयत्ता सहावी मध्ये शिकत होती. ८ नोव्हेंबर रोजी उशिरा आलेल्या विद्यार्थिनींमध्ये काजल या विद्यार्थिनीचा देखील समावेश होता. विद्यार्थी उशिरा आल्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना १०० उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिली. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी दप्तर खांद्यावर घेऊनच उठाबशा काढल्या..दरम्यान, शाळेतून घरी परतल्यानंतर काजलची तब्येत बिघडली. त्यामुळे तिला तातडीने वसईतील आस्था रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यानंतर अन्य एका रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. मात्र तिची प्रकृती आणखीनच खालावल्याने तिला मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले गेले. परंतु उपचार सुरू असतानाच शनिवारी रात्री ११ च्या सुमारास काजलला मृत्यू झाला..या घटनेनंतर शाळा व्यवस्थापन व शिक्षक यांच्या हलगर्जीपणामुळे आमच्या मुलीवर ही वेळ आली असल्याचा आरोप मृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. तसेच या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे..पोलिसांकडून तपास सुरूया घडलेल्या घटनेनंतर वालीव पोलिसांनी शाळेत व रुग्णालयात जाऊन तपासाला सुरवात केली आहे. जे जे रुग्णालयात उपचार सुरू असताना तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी पोहचले आहेत. या घटनेची संपुर्ण माहिती घेऊन पुढील गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे अशी माहिती वालीव पोलिसांनी दिली..Thane News: ४५ मिनिटांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! ठाणे ते भिवंडी मार्गाची कोंडी सुटणार; MMRDAची नवी योजना .शिक्षण विभाग चौकशी करणारसातीवली येथील हनुमंत विद्यामंदिर शाळेत घडलेल्या प्रकारामुळे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटना स्थळी येऊन माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व शाळांना शिक्षण विभागाकडून सूचना केल्या जातात. आरटीई २००९ च्या शिक्षण कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा करणे गुन्हा आहे, अशी माहिती तशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या घटनेबाबत सविस्तर चौकशी झाल्यानंतर अहवाल सादर केला जाणार, असे वसईचे गटशिक्षणाधिकारी पांडुरंग गलांगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.