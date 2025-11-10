मुंबई

Mumbai News: मुंबईत आणखी एक महामोठा रस्ता! दुहेरी उंचीचा कोस्टल रोड बांधणार, बीएमसीची नवी महाआयोजना, जाणून घ्या...

Mumbai Coastal Road Project: मुंबईकरांना ये-जा करण्यासाठी आणखी एक रस्ता बांधला जाणार आहे. वर्सोवा ते दहिसर असा कोस्टल रोड बांधला जाईल. जो त्याला इतर रस्त्यांशी जोडेल.
Mumbai Coastal Road Project

Mumbai Coastal Road Project

Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईकरांसाठी आणखी एक रस्ता कामात आहे. वर्सोवा ते दहिसर असा कोस्टल रोड इतर रस्त्यांना जोडणारा बनवला जाईल. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिका मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करणार आहे. महानगरपालिका सल्लागार नियुक्त करेल आणि या कामासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका एकूण ३५० हेक्टर जमीन संपादित करणार आहे.

Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
Mumbai BMC Elections
Brihanmumbai Municipal Corporation
Coastal Road

