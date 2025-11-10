Mumbai News: मुंबईत आणखी एक महामोठा रस्ता! दुहेरी उंचीचा कोस्टल रोड बांधणार, बीएमसीची नवी महाआयोजना, जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईकरांसाठी आणखी एक रस्ता कामात आहे. वर्सोवा ते दहिसर असा कोस्टल रोड इतर रस्त्यांना जोडणारा बनवला जाईल. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिका मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करणार आहे. महानगरपालिका सल्लागार नियुक्त करेल आणि या कामासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका एकूण ३५० हेक्टर जमीन संपादित करणार आहे..वर्सोवा ते दहिसर हा कोस्टल रोड सहा टप्प्यात बांधला जाईल. वृत्तानुसार, मरीन ड्राइव्ह आणि वरळी दरम्यान कोस्टल रोड पूर्ण केल्यानंतर, मुंबई महानगरपालिका आता वर्सोवा ते दहिसर या कोस्टल रोडवर काम करत आहे. हा रस्ता दुहेरी उंचीचा असेल. ज्यामध्ये काही लेन आणि काहींसाठी खाडीखाली बोगदा असेल. पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहनचालकांना दिलासा देण्यासाठी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड जोडला जाईल..Mumbai Crime: १५ वर्षांची मुलगी काका म्हणायची, तिच्यावर ५९ वर्षीय निवृत्त जवानाने केले अत्याचार; पीडिता गर्भवती.सहा टप्प्यात बांधल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची किंमत ₹१६,६२१ कोटी रुपये आहे. अंदाजे २२ किमी लांबीचा आहे. त्यामुळे प्रवासाला गती मिळेल. या कोस्टल रोडचे काम काही प्रमाणात महानगरपालिकेच्या जमिनीवर सुरू झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी आणि खाजगी दोन्ही जमिनीची आवश्यकता असेल. महानगरपालिकेला भूसंपादनासह अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतील..या भागात मढ ते वर्सोवा खाडीपर्यंत एक पूल बांधला जाईल, तर मालाड पश्चिम परिसर आणि कांदिवलीमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मालाड-मार्वे-मनोरी रस्ता देखील रुंद केला जाईल. विकास योजनेअंतर्गत सेवा रस्ते आणि इतर रस्त्यांवरही काम केले जाईल. सी लिंकसाठी ३५० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे..कोस्टल रोड आणि संबंधित कामांसाठी एकूण ३५० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागेल. यापैकी अंदाजे २०० हेक्टर जमीन कोस्टल रोडसाठी संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, भूसंपादन कामासह विविध मंजुरी मिळविण्यासाठी महानगरपालिकेने सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकेने सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा देखील जारी केली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा वाहतूक कोंडीतून मिळणार! MMRDA ७० किमीचा भूमिगत बोगदा बांधणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन.वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोड सहा टप्प्यात बांधला जाईल. टप्पा १: वर्सोवा ते बांगुर नगर, टप्पा २: बांगुर नगर ते माइंड स्पेस मालाड आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडला जोडणारा मार्ग, टप्पा ३: माइंड स्पेस मालाड ते चारकोप उत्तर बोगदा, टप्पा ४: चारकोप ते माइंड स्पेस मालाड दक्षिण बोगदा, टप्पा ५: चारकोप ते गोराई, टप्पा ६: गोराई ते दहिसर. या प्रकल्पात रस्ता, उड्डाणपूल आणि केबल पूल यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.