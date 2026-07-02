Mumbai Manhole News: 'तेच घर चालवत होते, आमचा एकमेव आधार गेला...'; मॅनहोलमध्ये पडून असलम शेख यांचा मृत्यू; कुटुंबाचा न्यायासाठी आक्रोश

मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी चेंबूरमध्ये एका शालेय बसवर झाड कोसळल्याने एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. आता शहराच्या साकीनाका परिसरात आणखी एक घटना समोर आली आहे. ज्यात एक व्यक्ती सुमारे २० ते २५ फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला. मुंबईच्या साकीनाका परिसरात मॅनहोलमध्ये पडून अस्लम शेख नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यावर अस्लमच्या कुटुंबियांनी भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अस्लमच्या भावाची पत्नी शाहिस्ता म्हणाली, "तो कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य होता. त्याला नुकसान भरपाई मिळायलाच हवी. सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. आम्हाला नुकसान भरपाई हवी आहे." वकील पंकज मिश्रा यांनी या घटनेची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी करत मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. लोकांच्या मते, हा निष्काळजीपणा जेवढा बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांचा आहे, तेवढाच त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचाही आहे. .Mumbai: उघड्या मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू, BMC चा निष्काळजीपणा जीवावर बेतला... माणूस पडतानाचा Video समोर... बचावकार्य अपयशी.कोणीही याकडे लक्ष देत नाहीये. सगळे फक्त वरवरची सहानुभूती दाखवत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, कुणीतरी मरू दे, त्यांना मरू दे, आपण काय करू शकतो? वॉर्ड अधिकारी धनाजी हरलेकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. बीएमसी आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले आहे. सहायक अभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजीत चौगुले आणि सहायक अभियंता (मलनिःसारण कार्य) उत्तम पाटील यांनाही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे..कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला जाईल. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. मृताच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. महापौर रितू तावडे यांनी बीएमसीकडून १० लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली. प्राथमिक तपासात असे उघड झाले की, कंत्राटदाराने घटनास्थळी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था केली नव्हती. अस्लम इसाक शेख मोबाईलवर बोलत तिथून जात होता..मॅनहोलजवळील कामगारांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा तोल गेला आणि तो उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला. बीएमसी, मुंबई अग्निशमन दल आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा जीव वाचू शकला नाही. या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), उप आयुक्त (विभाग ७) आणि उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) यांचा समावेश असेल..Mumbai Manhole Accident : मुंबईत २० ते २५ फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये माणूस पडला; बचावकार्य सुरू... BMC चा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर.समितीला सात दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, बीएमसीने कामादरम्यान मॅनहोलभोवती अनिवार्य बॅरिकेड्स लावण्याच्या सूचना पुन्हा जारी केल्या आहेत. सर्व अतिरिक्त आयुक्त, सातही विभागांचे उपआयुक्त आणि २६ प्रशासकीय प्रभागांच्या सहायक आयुक्तांना पुढील आठ दिवसांत मुंबईतील सर्व मॅनहोलची १००% सुरक्षा तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बीएमसीने हे देखील स्पष्ट केले की, मान्सूनपूर्व तयारीचा एक भाग म्हणून, मार्च २०२६ पासूनच मॅनहोलवर सुरक्षा जाळ्या बसवण्याचे निर्देश सर्व संबंधित विभागांना देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.