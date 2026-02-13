महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील 'या' मोठ्या उड्डाणपुलावर वाहनांना ३ महिने नो एन्ट्री; पण कोणत्या अन् पर्यायी मार्ग काय? जाणून घ्या...

मुंबई : देशात आता वाहतूक कोंडी ही एक मोठी समस्या म्हणून उदयास येत आहे. ही समस्या भारतात अनेक ठिकाणी आढळते. महाराष्ट्रही यापेक्षा वेगळा नाही. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे लोकांना खूप त्रास होतो. त्यामुळे मुंबईतून वाहतुकीशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेता आणि आपत्कालीन वाहनांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी दादरमधील टिळक पुलावरून जड वाहनांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. .ही बंदी पुढील तीन महिन्यांसाठी लागू राहील. या बंदीमागील कारणही उघड झाले आहे. नवीन नियम गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी लागू झाले आणि १२ मे २०२६ पर्यंत लागू राहतील. त्यात म्हटले आहे की लोकांनी हे लक्षात घ्यावे की सकाळी ७ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत या पुलावरून ट्रॅव्हल ट्रेलर, मिक्सर, डंप ट्रक, ट्रेलर आणि इतर जड वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाही..Raigad: कोकणात आढळलेल्या कातळशिल्पांचे गूढ उलगडणार, संशोधनासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि सायन रेल्वे पुलावर सध्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू आहे. ठाणे आणि नवी मुंबईतील वाहतूक धारावी आणि टिळक पुलावरून वळवण्यात आली आहे, ज्यामुळे दादर आणि माटुंगा परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलुंड, मानखुर्द आणि नवी मुंबईहून येणारी वाहने टिळक पुलाच्या ऐवजी सायन हॉस्पिटल जंक्शनवर उजवीकडे वळतील. .त्यानंतर ते सुलोचना शेट्टी मार्ग, कुंभारवाडा जंक्शन, कटारिया मार्ग, शोभा हॉटेल, सावरकर रोड, चैत्यभूमी, सिद्धिविनायक मंदिर आणि अप्पासाहेब मराठे चौक मार्गे पुढे जातील. दादर टी.टी. ब्रॉडवे जंक्शनवरून जड वाहनांसाठी, हिंदमाता पूल, परळ वर्कशॉप, लालबाग पूल, भारतमाता सिग्नलवरून गरम खाडा सिग्नलकडे जा, उजवीकडे वळा आणि चिंचपोकळी पुलावरून पुढे जा..Mumbai News: अन्न विभागाच्या सुनावण्या रखडल्या, स्थगितीमुळे संख्या वाढल्याचा दावा.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोडवरून उत्तरेकडे जाणारी जड वाहने टिळक पूल, दादर टी.टी. सर्कल ते माहेश्वरी सर्कल, अरोरा जंक्शन ते सायन हॉस्पिटल, कुंभारवाडा जंक्शन, कटारिया पूल, सावरकर रोड आणि सिद्धिविनायक मंदिर मार्गे वळवली जातील. सेना भवन येथून येणाऱ्या वाहतुकीसाठी, सायनकडे जाणारे मार्ग वापरले जाऊ शकतात: सेना भवन, एल.जे. रोड, शोभा हॉटेल, कटारिया रोड, कुंभारवाडा जंक्शन आणि सुलोचना शेट्टी रोड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.