Mumbai News: मुंबईला जागतिक दर्जाचे टनेल मत्स्यालय मिळणार! कुठे अन् कधी पूर्ण होणार? बीएमसीने संपूर्ण योजना सांगितली

मुंबई : येत्या काही वर्षांत भायखळा येथील राणी बाग येथे पर्यटकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय बांधले जाईल. हे मत्स्यालय सिंगापूर आणि दुबईतील मत्स्यालयांसारखे बनवले जाईल. बीएमसीचा दावा आहे की, हे बोगद्याच्या आकाराचे मत्स्यालय २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. यामुळे पर्यटकांना खोल समुद्रातील माशांसह प्रवाळ खडकांचे आणि इतर सागरी जीवनाचे १८० अंशाचे दृश्य पाहता येईल..या सुविधेत प्रामुख्याने भारतातील माशांच्या प्रजाती प्रदर्शित केल्या जातील. बीएमसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारतातील सागरी जीवनाचे प्रदर्शन करणे आहे आणि मत्स्यालयाचा तळ उपखंडातील जलस्रोतांमध्ये आढळणाऱ्या नैसर्गिक अधिवासांची नक्कल करण्यासाठी डिझाइन केला जाईल..School Trip Rules: शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! शैक्षणिक सहलीसाठी नवे नियम लागू.पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी विशेष माहिती फलक देखील लावले जातील. बीएमसीने मार्च २०२४ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा काढली. मे २०२४ मध्ये कामाचे ऑर्डर देण्यात आले. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹६२ कोटी इतका अंदाजे आहे. पेंग्विन आणि वाघ पाहण्यासाठी प्राणीसंग्रहालयात मोठ्या संख्येने लोक येतात..एकदा हे मत्स्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर, ते एक प्रमुख आकर्षण बनेल आणि पर्यटकांना एक अनोखा अनुभव देईल. २०२७ पर्यंत ते कार्यान्वित करण्याचे आमचे ध्येय आहे आणि काम वेगाने सुरू आहे. टनेल मत्स्यालय जगभरात लोकप्रिय आहे आणि ते मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवण्याचे आमचे ध्येय आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटणार! सर्वात वर्दळीच्या 'या' ठिकाणी ब्रिज बांधणार, कधी आणि कुठे ? जाणून घ्या....