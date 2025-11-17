मुंबई

Mumbai News: मुंबईला जागतिक दर्जाचे टनेल मत्स्यालय मिळणार! कुठे अन् कधी पूर्ण होणार? बीएमसीने संपूर्ण योजना सांगितली

Byculla Tunnel Aquarium In Mumbai: मुंबईला जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय मिळणार आहे. २०२७ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचा बीएमसीने दावा केला आहे. भायखळ्यामध्ये हे बनणार आहे.
मुंबई : येत्या काही वर्षांत भायखळा येथील राणी बाग येथे पर्यटकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय बांधले जाईल. हे मत्स्यालय सिंगापूर आणि दुबईतील मत्स्यालयांसारखे बनवले जाईल. बीएमसीचा दावा आहे की, हे बोगद्याच्या आकाराचे मत्स्यालय २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. यामुळे पर्यटकांना खोल समुद्रातील माशांसह प्रवाळ खडकांचे आणि इतर सागरी जीवनाचे १८० अंशाचे दृश्य पाहता येईल.

