संजय राठोड यांच्याबद्दल निर्णय होतो, मग सचिन वाझेंना एवढं प्रोटेक्शन का? - देवेंद्र फडणवीस

"मंत्री संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. मग सचिन वाझेंना एवढं प्रोटेक्शन का? सचिन वाझेंकडे असं काय आहे की, सरकार त्यांना एवढं घाबरतं?" असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे. सभागृहाबाहेर ते माध्यमांशी बोलत होते. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात सचिन वाझे यांना निलंबित करुन त्यांना अटक करावी अशी भाजपाची मागणी आहे. आज सलग दुसऱ्यादिवशी भाजपाने हा मुद्दा सभागृहात लावून धरला.

महत्त्वाची बातमी : सभागृहात मराठी शब्द का नाही उच्चारत? दिवाकर रावतेंचा शिवसेनेला घरचा आहेर

"ज्या सचिन वाझेंसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, त्या वाझेंचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग दाखवणारे पुरावे आम्ही दिलेत. सचिन वाझेंना सीआययूच्या महत्त्वाच्या पदावरुन ठेवून तपास होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना पदावरुन दूर केले पाहिजे अशी आमची मागणी होती" असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"२०१ आयपीसी अंतर्गत पुरावे लपवल्याबद्दल त्यांना अटक झाली पाहिजे. काल दिवसभर आम्ही ही मागणी लावून धरली. पण सरकारमध्ये वाझेंना आशिर्वाद देणारी काही लोक असल्यामुळे काल त्यांनी त्याबद्दल निर्णय घेतला नाही" असे फडणवीस म्हणाले.

महत्त्वाची बातमी : सरकारचं एक पाऊल मागे, सचिन वाझे यांच्याबाबत गृहमंत्र्यांची विधानपरिषदेत 'मोठी' घोषणा



"जो पर्यंत पुराव्याच्या आधारावर कारवाई होत नाही, मनसुख हिरेन यांना न्याय मिळत नाही, तो पर्यंत वेगवेगळया माध्यमातून आमचा लढा सुरुच राहिल" असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Media interaction on Sachin Waze and Maratha reservation , at Vidhan Bhawan

https://t.co/z3PIKSWjom — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 10, 2021

mumbai news leader of opposition fadanavis targets mahavikas aghadi over sachin vaze and mansukh hiren death