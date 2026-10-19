Tiger Shroff Firing : “माझ्यावर गोळी झाडण्याची वाट बघताय का?”, टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबारानंतर झीशान सिद्दीकींचा सरकारला सवाल

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र झीशान सिद्दीकी यांनी या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत आपल्याला चार वेळा धमक्या मिळाल्या, तरीही सुरक्षा वाढवण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. ‘माझ्यावर गोळी झाडली जाईपर्यंत सरकार वाट पाहणार आहे का?’ असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला..‘मुंबईत अशा घटना घडणे दुर्दैवी’एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना झीशान सिद्दीकी यांनी मुंबईसारख्या स्वप्नांच्या शहरात अशा घटना घडणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. त्यांच्या वडिलांची २०२४ मध्ये हत्या झाली असून, कुटुंबीय अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडल्याने त्यांनी सार्वजनिक सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली..बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरण; सुरक्षेसाठी तैनात शिपाई बडतर्फ.राजकीय नेते, चित्रपट कलाकार आणि व्यावसायिकच सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला. धमक्यांची माहिती असूनही योग्य ती खबरदारी घेतली जात नसेल, तर ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याची मागणी केली..लॉरेन्स आणि अनमोल बिश्नोईच्या चौकशीची मागणीझीशान सिद्दीकी यांनी लॉरेन्स बिश्नोई आणि अनमोल बिश्नोई यांच्या संदर्भातही चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या वडिलांच्या हत्येमागील खरा सूत्रधार कोण आहे, हे शोधण्यासाठी संबंधितांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..सिद्दीकी यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबाने अनमोल बिश्नोईला भारतात परत आणण्यासाठी अमेरिकन सरकारकडेही विनंती केली आहे. मुंबई पोलिसांना अद्याप अनमोलची चौकशी करण्याची संधी मिळालेली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. लॉरेन्स बिश्नोई सध्या गुजरातमधील तुरुंगात असून, त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी झीशान यांनी केली आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोप आणि संबंधितांचा सहभाग तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे..३० दिवसात बाजू मांडा, नाहीतर कारवाई ! बजावली नोटीस; अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ अडचणीत, प्रकरण काय?.बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येने मुंबई हादरली१२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुंबईतील वांद्रे परिसरात बाबा सिद्दीकी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. ते मुलगा झीशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाबाहेर असताना हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र त्यांचा जीव वाचू शकला नाही..या हत्येची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने स्वीकारल्याचे वृत्त आले होते. वडिलांच्या हत्येनंतर झीशान सातत्याने न्यायाची मागणी करत आहेत. टायगर श्रॉफच्या कारवरील गोळीबाराच्या घटनेनंतर त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारकडे सार्वजनिक सुरक्षेबाबत उत्तर मागितले असून, धमक्यांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.