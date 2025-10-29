मुंबई

Mumbai News: ब्लिंकिटमधून मागवलेल्या अंड्यांमध्ये अळ्या, ऑनलाइन खाद्यसेवांवरील विश्वासावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; घटनेनं खळबळ

Blinkit Online Food Delivery: ब्लिंकिटवरून ऑनलाइन मागवलेल्या अंड्यांमध्ये अळ्या आढळल्याचे समोर आले आहे. यामुळे नागरिकांनी ऑनलाइन खाद्यसेवेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : सातत्याने हॉटेलच्या जेवणात किंवा ऑनलाइन मागवलेल्या अन्नात अळ्या, किडे, झुरळ असे अनेक कीटक आढळल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत. ब्लिंकिट, झोमॅटो, स्वीगी सारख्या कंपन्यांमधून मागवलेल्या जेवणात मेलेली पाल किंवा कीटक आढळल्याचे घटना घडल्या आहेत. अशीच एक घटना विरारमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे.

