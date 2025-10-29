Mumbai News: ब्लिंकिटमधून मागवलेल्या अंड्यांमध्ये अळ्या, ऑनलाइन खाद्यसेवांवरील विश्वासावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; घटनेनं खळबळ

मुंबई : सातत्याने हॉटेलच्या जेवणात किंवा ऑनलाइन मागवलेल्या अन्नात अळ्या, किडे, झुरळ असे अनेक कीटक आढळल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत. ब्लिंकिट, झोमॅटो, स्वीगी सारख्या कंपन्यांमधून मागवलेल्या जेवणात मेलेली पाल किंवा कीटक आढळल्याचे घटना घडल्या आहेत. अशीच एक घटना विरारमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. .एका तरुणाने ब्लिंकिटवरून ऑनलाइन मागवलेल्या अंड्यांमध्ये अळ्या निघाल्या आहेत. या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आरोग्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे..CM Devendra Fadnavis: आदित्य ठाकरेंनी राहुल गांधींसारखी पप्पूगिरी करू नये; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टोलेबाजी .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरारमध्ये शुभम एमजी या तरुणाने घरपोच सेवा देणाऱ्या ब्लिंकिंट कंपनीवरून अंडी मागवली होती. अवघ्या काही मिनिटांत फूड डिलिव्हरी तरुणाच्या घरी पोहोचली. मात्र पार्सल उघडताच पॅकेट बंद खाण्याच्या पदार्थांचे एक्स्पायरी डेट निघून गेल्याचे लक्षात आहे. इतकेच नव्हे तर अंडी फोडल्यानंतर त्यात अळ्या देखील आढळल्या..दरम्यान, या घटनेनंतर तरुणाने घटनेचा जाब विचारण्यासाठी ब्लिंकिट स्टोरकडे धाव घेतली असून याप्रकरणी मॅनेजरने देखील स्वतःची चूक मान्य केली. मात्र या घटनेमुळे नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून या विरोधात काय ठोस पावलं उचलली जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..Mumbai News: मतचोरीविरोधात एल्गार! मनसेसह मविआचा मुंबईत सत्याचा मोर्चा निघणार.वडापावच्या चटणीत अळ्यादोन आठवड्यांपूर्वी डोंबिवलीच्या प्रसिद्ध गजानन वडापावच्या चटणीत अळ्या आढळल्याची घटना घडली होती. भाजी विक्रेत्या महिलांनी गजानन वडापावच्या दुकानातून वडापाव खरेदी केला. परंतु हा वडापाव खात असताना त्यामधील चटणीत हालचाल करणाऱ्या अळ्या दिसल्या. हा किळसवाणा प्रकार उघडकीस येताच ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला. याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने तात्काळ दखल घेऊन दुकान सील केले. तसेच अधिकाऱ्यांनी देखील खाद्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.