Railway Administration: रेल्वेचे आरक्षण प्रणाली ६ तास बंद! कधी आणि का? जाणून घ्या

मुंबई : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आजपासून म्हणजेच रविवार (ता. १२) रात्रीपासून ते सोमवार (ता. १३) पहाटेपर्यंत मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली बंद राहणार आहे. देखभाल कामांसाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, प्रवाशांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएनआर कॉम्प्रेशनसह स्थिर आणि गतिमान प्रणालीची देखभाल कामांसाठी आरक्षण केंद्रांवरील सर्व सेवा बंद राहणार आहेत. यामध्ये प्रवासी आरक्षण, तिकिट रद्द करणे, रिफंड, करंट बुकिंग, चार्ट डिस्प्ले, टच स्क्रीन, रिफंड काउंटर आणि कोचिंग रिफंड टर्मिनल यांचा समावेश आहे. आज रात्री ११.४५ पासून ते सोमवारी पहाटे ५.४५ वाजेपर्यंत मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) सहा तासांसाठी बंद राहणार आहे..पालघरमधील 'या' रेल्वे प्रकल्पाला चालना, भुयारी मार्गासाठी निधी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश, वाचा सविस्तर.परिणामी, या काळात इंटरनेटद्वारेही तिकिट आरक्षण होणार नाही. प्रवाशांना या काळात काही अडचणी येऊ शकतात, मात्र त्यासाठी प्रशासनाकडून पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे..दरम्यान, मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली कामकाजावेळी प्रवाशांनी तिकिट रद्द केल्यास विद्यमान नियमांनुसार टीडीआर जारी केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रेल्वेने प्रवाशांना या आवश्यक कामासाठी सहकार्य करण्याचे आणि प्रवासाची योजना आखताना वेळेचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे..क्रिकेट मैदान बांधण्यासाठी किती खर्च येतो?.तर दुसरीकडे भारतीय रेल्वे एक नवीन सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना अतिरिक्त शुल्क न भरता कन्फर्म तिकिटांची प्रवास तारीख ऑनलाइन बदलता येईल. जानेवारी २०२६ मध्ये लागू होण्याची अपेक्षा असलेले हे अपडेट इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) च्या वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपद्वारे उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.