Railway Administration: रेल्वेचे आरक्षण प्रणाली ६ तास बंद! कधी आणि का? जाणून घ्या

Mumbai Passenger Reservation System: मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली सहा तास बंद राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याकाळात प्रवाशांना अडचण होणार असून प्रवाशांनी सहकार्य करावे असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
मुंबई : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आजपासून म्हणजेच रविवार (ता. १२) रात्रीपासून ते सोमवार (ता. १३) पहाटेपर्यंत मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली बंद राहणार आहे. देखभाल कामांसाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, प्रवाशांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

