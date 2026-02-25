Mumbai Police Arrest 25 Bangladeshis : मुंबई पोलिसांनी सापळा रचून २५ बांगलादेशींना केली अटक ; बनावट कागदपत्रेही जप्त

Illegal Immigration Crackdown in Mumbai : मुंबई पोलिसांनी शहरात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली आहे. त्यांनी अंधेरीच्या वर्सोवा भागातून २५ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. हे सर्वजण अनेक वर्षांपासून वैध कागदपत्रांशिवाय तेथे राहत होते. पोलिसांनी त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात बनावट भारतीय ओळखपत्रेही जप्त केली. वर्सोवा पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने ही कारवाई केली.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अटक केलेल्या व्यक्तींमध्ये २१ ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, दोन महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे. ते सर्व मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेकडील यारी रोड परिसरात राहत होते. काही काळापासून या परिसरात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची माहिती पोलिसांना मिळत होती, ज्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
वर्सोवा पोलिसांना एका खबऱ्याकडून माहिती मिळाली की हे व्यक्ती रात्री उशीरा यारी रोडवरील एका दर्ग्याजवळ जमणार आहेत. या माहितीच्या आधारे, पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीसी) परिसरात छापा टाकण्याची योजना आखली आणि सर्व २५ जणांना ताब्यात घेतले.
प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की आरोपी बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे भारतात दाखल झाले होते. ते प्रथम कोलकाता येथे आले आणि नंतर दिल्ली आणि गुजरात मार्गे मुंबईत आले. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी बनावट आधार कार्ड आणि इतर भारतीय कागदपत्रे मिळवली.
