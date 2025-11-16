मुंबई

Navy Dock Threat: मुंबईतील नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी, पोलिसांकडून जहांगीरला अटक, धक्कादायक माहिती समोर

Navy Dock Terrorist Attack Threat Mumbai Police: नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याच्या धमकीवरून मुंबई पोलिसांनी दारू पिऊन फोन करणाऱ्या जहांगीरला ताब्यात घेतले. यानंतर आता खळबळ उडाली आहे.
मुंबईतील नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देणाऱ्या एका फोन कॉलनंतर सुरक्षा यंत्रणा सावध झाल्या आहेत. कॉल करणाऱ्याने स्वतःला आंध्र प्रदेशचा असल्याचे सांगितले आहे. ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी काम करत आहेत.

