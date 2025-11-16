Navy Dock Threat: मुंबईतील नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी, पोलिसांकडून जहांगीरला अटक, धक्कादायक माहिती समोर

मुंबईतील नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देणाऱ्या एका फोन कॉलनंतर सुरक्षा यंत्रणा सावध झाल्या आहेत. कॉल करणाऱ्याने स्वतःला आंध्र प्रदेशचा असल्याचे सांगितले आहे. ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी काम करत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जहांगीर शेख नावाच्या एका व्यक्तीने मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन केला. त्याने सांगितले की, तो आंध्र प्रदेशातून फोन करत आहे. दुसऱ्या एका व्यक्तीने त्याला नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ला होण्याची माहिती दिली आहे. त्याला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. फोन येताच पोलिसांनी ताबडतोब योग्य तपास सुरू केला. परंतु अद्याप कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती आढळली नाही..Vasai Virar News : वसई विरारकरांना मिळणार मेट्रोसह डबलडेकर पुल; वाहतुकीसाठी मोठा उपक्रम!.मुंबई पोलिसांनी फोन करणाऱ्या जहांगीर शेखला ताब्यात घेतले आहे. सुरुवातीच्या चौकशीत त्याने सांगितले की जेव्हा त्याने फोन केला तेव्हा तो दारू प्यायलेला होता. त्याने विचार न करता असे धक्कादायक विधान केले असण्याची शक्यता आहे. हे फक्त दारू पिऊन केलेले कृत्य होते की त्यामागे काहीतरी अधिक गंभीर होते याचा तपास पोलीस सध्या करत आहेत..Mumbai News: CSMTचा पुनर्विकास कधी होणार? २४५० कोटी खर्च, मुदत संपायला २ महिने उरले पण ८० टक्के काम बाकी.दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर, मुंबई पोलीस हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहेत. सध्या, पोलीस पुढील तपासात गुंतले आहेत. जहांगीर शेख नावाच्या व्यक्तीचा कॉल कोणी निर्देशित केला हे शोधण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. सध्या एजन्सींना मुख्य कट रचणाऱ्याबद्दल कोणतेही इनपुट मिळालेले नाही. परंतु ते मुंबई ते आंध्र प्रदेशपर्यंत तपासात व्यस्त आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.