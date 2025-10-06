मुंबई : दिवाळी उत्सव दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर घराघरात दिवाळीची तयारी सुरु झाली आहे. तसेच बाजारपेठेतही फराळ त्याचबरोबर फटाक्यांच्या सामानांनी भरून गेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर आले आहेत. सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शहरात सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने दिवाळीपूर्वी ड्रोन आणि आकाश कंदील उडवण्यावर बंदी लागू केली आहे. या गोष्टीमुळे अपघाती आग लागण्याची शक्यता तसेच हवाई उपकरण म्हणजेच ड्रोनचा वापर प्रमुख व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यामुळे दिवाळी उत्सवादरम्यान मुंबई पोलिसांनी उपाययोजना लागू केली आहे..क्रिकेटचे मैदान फक्त २२ यार्डच का लांब असते?.दरम्यान, ही बंदी दोन टप्प्यात लागू केली आहे. ७ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट विमाने, पॅराग्लायडर, पॅरामोटर्स, हँड ग्लायडर आणि हॉट एअर बलून उडवण्यावर पूर्ण बंदी असेल. तर आकाश कंदीलांचा वापर, साठवणूक आणि विक्री १२ ऑक्टोबरपासून सुरू होऊन १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी बंद करण्यात आला आहे..उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईमुंबई पोलिसांनी लागू केलेल्या उपाययोजना मोडल्यास किंवा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ अंतर्गत कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. याबाबत पोलिसांनी कडक इशारा जारी केला असून नागरिकांना सुरक्षित आणि शांततापूर्ण उत्सव साजरा करावा. तसेच नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..पालघरमधील तीन नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर! डहाणूत सामान्य, जव्हारमध्ये सर्वसाधारण महिला तर पालघरमध्ये ओबीसीचे आरक्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.