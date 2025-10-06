मुंबई

Mumbai Police: मुंबईत २९ दिवस ड्रोन आणि कंदील उडवण्यावर बंदी; दिवाळीपूर्वी पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर!

Drone & Flying Lantern Ban In Mumbai: मुंबई पोलिसांनी दिवाळी पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ड्रोन आणि आकाश कंदील उडवण्यावर बंदी लागू केली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : दिवाळी उत्सव दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर घराघरात दिवाळीची तयारी सुरु झाली आहे. तसेच बाजारपेठेतही फराळ त्याचबरोबर फटाक्यांच्या सामानांनी भरून गेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शहरात सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

