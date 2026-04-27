पोलिसांचा मोठा निर्णय! आरोपींना फुल कपड्यांवर बंदी, ड्रेस कोड लागू... कोठडी सुरक्षेसाठी नवे नियम

कोठडीतील आत्महत्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता लॉकअपमधील आरोपींना लांब कपडे घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याऐवजी, त्यांना अर्ध्या बाह्यांचे टी-शर्ट आणि शॉर्ट्स घालण्यास सांगितले जाईल, जेणेकरून त्या कपड्यांचा वापर फास बनवण्यासाठी करता येणार नाही. .पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते , ही नवीन वेशभूषा सुरक्षा लक्षात घेऊन लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये, आरोपींनी आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यासाठी स्वतःच्याच कपड्यांचा, जसे की पूर्ण बाह्यांचे शर्ट, पॅन्ट किंवा इतर लांब कपड्यांचा वापर केला आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, अशा सर्व धोकादायक कपड्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला..नवीन प्रणालीअंतर्गत, आरोपींना मरून रंगाचे अर्ध्या बाह्यांचे टी-शर्ट आणि काळ्या रंगाची शॉर्ट्स दिली जात आहेत. यामुळे केवळ आत्महत्येचे प्रयत्नच रोखले जाणार नाहीत, तर पोलिसांना पाळत ठेवणेही सोपे होईल. केवळ ड्रेस कोडच बदलला जात नाही, तर लॉक-अपची रचना आणि पाळत ठेवण्याच्या प्रणालींमध्येही सुधारणा केली जात आहे..कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांनी स्वच्छतागृहांच्या दारांचे वरचे आणि खालचे भाग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली असून पाळत सुरू आहे. अलिकडच्या वर्षांत आत्महत्यांसह पोलीस कोठडीतील अनेक मृत्यूंच्या घटना समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि म्हणूनच हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.