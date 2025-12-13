Mumbai Traffic: लिओनेल मेस्सी मुंबईत येणार, वाहतुकीत मोठे बदल; कधी अन् काय? वाचा...

मुंबई : फुटबॉलचा जादूगार आणि अर्जेंटिनाचा दिग्गज खेळाडू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) "GOAT इंडिया टूर 2025" निमित्त सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. मेस्सीच्या या भारत दौऱ्यात कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या शहरांचा समावेश आहे. आज शनिवार (ता. १३) रोजी लिओनेल मेस्सी कोलकाता येथे असून रविवार (ता. १४) रोजी मुंबईत हजेरी लावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे..यापूर्वी लिओनेल मेस्सी याने २०११ रोजी भारत दौरा केला होता. त्यानंतर आता तब्ब्ल १४ वर्षानंतर या दिग्ग्ज खेळाडूने भारत दौरा आयोजित केला आहे. १४ डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी मुंबईत येणार असून यानिमित्त मुंबई वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक सल्लागार सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईतील रहिवाशांना आणि प्रवाशांना वाहतुकीचे योग्य नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..Navi Mumbai Airport: फ्लाइट सुरू होण्यापूर्वीच नवी मुंबई विमानतळावर घुसखोरी; एकाला अटक, नेमकं काय घडलं?.पोलिसांकडून वाहतूक सूचना जारीमुंबई पोलिसांनी वानखेडे स्टेडियम आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या लिओनेल मेस्सीच्या GOAT इंडिया टूर कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर सूचना जारी केल्या आहेत. सायंकाळी ५ वाजता सुरू होणाऱ्या या कार्यक्रमाला मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे..पार्किंग निर्बंधस्टेडियमवर पार्किंगला परवानगी नाही. सी, डी, ई, एफ, जी रस्ते, वीर नरिमन रोड, दिनशा वाच्छा रोड, जमशेदजी टाटा रोड आणि एन.एस. रोडवर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत..Mumbai Crime: टोपीवरून वाद पेटला; व्यक्तीनं गरोदर महिलेच्या पोटात लाथ मारली, होत्याचं नव्हतं झालं अन्... परिसरात हळहळ.एकमार्गी वाहतूक : डी रोड (पश्चिम-पूर्व), ई रोड (दक्षिण दिशेने); वीर नरिमन रोडवर प्रवेश मर्यादित.रस्ते बंद : कोस्टल रोड (मरीन ड्राइव्ह-वरळी/तारदेव) आणि चंद्र बोस रोड. प्रमुख चौकांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.पे-अँड-पार्क : चर्चगेट, एचटी पारेख मार्ग, दोराबजी टाटा रोड, जमनालाल बजाज मार्ग, विधान भवनजवळ मर्यादित जागा उपलब्ध.सल्ला : सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा आणि स्टेडियमकडे गाडी चालवून जाणे टाळा. वाहतूक वळवण्याची व्यवस्था दुपारी १२:०० ते रात्री ११:०० पर्यंत लागू राहील..कसे असेल कार्यक्रमाचे आयोजन?अर्जेंटिनाचा सुपरहिरो लियोनल मेस्सी उद्या १४ डिसेंबरला दुपारी ३ वाजून ३० मिनिटांनी मुंबईतल्या सीसीआयमधील पॅडल कप स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यानंतर ४ वाजता मेस्सी सेलिब्रिटी फुटबॉल सामना खेळणार असून ५ वाजेच्या सुमारास वानखेडे स्टेडियमवरील कार्यक्रम आणि चॅरिटी फॅशन शो कार्यक्रमात मेस्सीचा सहभाग असणार आहे. दरम्यान, १५ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत भेट आणि चर्चा होईल. दुपारी दीड वाजता अरुण जेटली स्टेडियम मधील कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.