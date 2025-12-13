मुंबई

Mumbai Traffic: लिओनेल मेस्सी मुंबईत येणार, वाहतुकीत मोठे बदल; कधी अन् काय? वाचा...

Lionel Messi In Mumbai: मुंबई पोलिसांनी १४ डिसेंबर रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक सल्ला जारी केले आहेत.
Mumbai traffic advisory for Lionel Messi event

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : फुटबॉलचा जादूगार आणि अर्जेंटिनाचा दिग्गज खेळाडू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) "GOAT इंडिया टूर 2025" निमित्त सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. मेस्सीच्या या भारत दौऱ्यात कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या शहरांचा समावेश आहे. आज शनिवार (ता. १३) रोजी लिओनेल मेस्सी कोलकाता येथे असून रविवार (ता. १४) रोजी मुंबईत हजेरी लावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

Mumbai
mumbai police
Traffic
traffice police
