Manoj Jarange: मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना समन्स बजावले, हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई पोलिसांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना समन्स बजावले आहे. त्यांना सोमवारी (१० नोव्हेंबर) सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेच्या दरम्यान आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमधील तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. नोटीसच्या प्रतीवर आझाद मैदान पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश आव्हाड यांची स्वाक्षरी आहे..नोटीसमध्ये असे लिहिले आहे की, "भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम ३५(३) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी, खाली स्वाक्षरी करणारा, तुम्हाला निर्देश देतो की, भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम १८९(२), १८९(३), १९०, २२३(अ), १२६(२), २७१, २७२ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(३), ३८, १३५, १३६ अंतर्गत आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्हा क्रमांक २१४/२०२५ च्या तपासादरम्यान, असा निष्कर्ष काढला आहे की तपासाशी संबंधित तथ्ये आणि परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तुमची चौकशी करणे आवश्यक आणि योग्य आहे.".त्यात पुढे लिहिले आहे की, "म्हणून तुम्हाला १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आझाद मैदान पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. जेणेकरून तुम्ही सदर गुन्ह्याशी संबंधित आवश्यक तथ्ये सादर करू शकाल आणि तपासात सहकार्य करू शकाल." मनोज जरंगे पाटील यांच्यासह पोलिसांनी पांडुरंग तारक, गंगाधर काळकुटे, चंद्रकांत भोसले, वीरेंद्र पवार आणि प्रशांत सावंत यांनाही चौकशीसाठी बोलावले आहे..पोलिसांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण करण्यासाठी आले तेव्हा त्यांनी आझाद मैदानात निदर्शनांच्या नियमांचे उल्लंघन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन केले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मुंबई पोलीस आता या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करणार आहेत. ज्यासाठी एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या आरोपींचे जबाब नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्यांना समन्स बजावले आहेत..