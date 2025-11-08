मुंबई

Manoj Jarange: मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना समन्स बजावले, हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

Manoj Jarange Summons News: मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना बोलावले आहे. त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य काहीस व्यक्तींना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई पोलिसांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना समन्स बजावले आहे. त्यांना सोमवारी (१० नोव्हेंबर) सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेच्या दरम्यान आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमधील तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. नोटीसच्या प्रतीवर आझाद मैदान पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश आव्हाड यांची स्वाक्षरी आहे.

