मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू...! मुंबई पोलिसांची Gen Z स्टाईल; नाना पाटेकर यांच्या 'क्रांतिवीर' गाण्याच्या ओळीतून केलं आवाहन

मुंबई : राज्यभरात दिवसेंदिवस अपघात, हाणामारी, खून, आत्महत्या, लैंगिक अत्याचार, धमक्या देणे किंवा चोरी अशा अनेक क्राइमच्या घटना घडत असल्याचे समोर येते. अशा घटनांची माहिती मिळताच पोलिसांकडून संबंधित आरोपी व्यक्तींकडून कठोर कारवाई केली जाते. मात्र दुसरीकडे अशा घटना घडल्याचे पाहता अनेक निराधार किंवा अडचणीतील नागरिकाला त्या परिस्थितीत पोलीस ठाण्यापर्यंत जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशावेळी ११२ या टोल फ्री क्रमांक डायल करताच लगेचच पोलिसांकडून मदत मिळते. या टोल फ्री क्रमांकाबाबत नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी नाना पाटेकर यांच्या 'क्रांतिवीर' गाण्याच्या ओळीतून आवाहन केलं आहे. .मुंबई पोलिसांनी ट्विटरवर एक पोस्ट टाकली आहे, ज्यामध्ये ''काहीतरी संशयास्पद घडतंय? वेळ न दवडता ११२ डायल करा आणि सुरक्षित मुंबईसाठी ‘क्रांतिवीर’ बना!'' असे म्हटले आहे. गावात चोरी झाली, रस्त्यावर भीषण अपघात झाला, पती मारहाण करतोय, सासरच्यांकडून छळ, मुले सांभाळत नाहीत, मुलगा-मुलगी हरवलीय, किरकोळ कारणातून कोणीतरी अडवून मारहाण किंवा शिवीगाळ करतोय, आग लागली अशा अनेक घटनांची माहिती पोलिसांपर्यंत लगेचच पोहोचवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने नागरिकांना आवाहन केले आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा! एकामागोमाग दोन अपघात; एकाची धावत्या लोकलमधून उडी, तर दुसरा गाडीखाली पडून जखमी .मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, डायल केलं वन-वन-टूमुंबई पोलिसांनी ट्विटर पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये 'मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू आणि डायल केलं वन-वन-टू' असे लिहले आहे. एखादी अज्ञात व्यक्ती पाठलाग करत आहे किंवा छेडछाड करत आहे, तसेच चोरी आणि अमली पदार्थांची खरेदी विक्री होत केली जातेय, अशा संशयास्पद घटना घडताना दिसताच ११२ या क्रमांकावर कॉल करा, असे आवाहन केले आहे. राज्यभरात घडणाऱ्या क्राइमच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी ही पोस्ट केली आहे..Pratap Sarnaik: मराठी न आल्यास थेट बॅज निलंबित, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा.तथापि, या पोस्टवर वापरकर्त्यांनी कमेंट्स केल्या आहेत ज्यामध्ये एकाने 'तुमची (मुंबई पोलिसांची) दाद द्यावी देवधी कमी' अशी कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्याने '१० महिन्यांचा पाठपुरावा, अनेक भेटी, लेखी तक्रारी आणि कागदोपत्री पुरावे देऊनही माझ्या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. मला अजूनही फक्त हेच ऐकायला मिळते की, "आम्ही त्यावर काम करत आहोत." मग, प्रामाणिक नागरिक असण्यापेक्षा गुन्हेगार असणे अधिक सुरक्षित आहे का?' असे लिहले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.