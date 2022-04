मुंबईमध्ये विना हेल्मेट दुचाकी चालवणं आता महागात पडू शकते. विना हेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत मुंबई पोलिसांनी दिले आहेत. विना हेल्मेट गाडी चालवल्याबद्दल पूर्वी दुचाकीस्वाराला फक्त ई-चलन जारी केलं जात असे. आता या चलनाचा तपशील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (RTO) पाठवून त्याचा चालक परवाना रद्द करण्याची मोहीम मुंबई पोलिसांनी सुरू केली आहे. हेल्मेट नसल्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये अनेक दुचाकीस्वारांना आपला प्राण गमवावा लागतो. यासाठी पोलिसांनी या मोहिमेला सुरुवात केली आहे.

पोलिस उपायुक्त (वाहतूक मुख्यालय) राज टिळक रौशन यांनी मुंबई पोलिसांच्या पेजवर शेअर केलेल्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना शिस्त लावण्यासाठी आवश्यक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) लागू करण्यात आली आहे. यातून नियमांचे उल्लंघन करणारा योग्य तो धडा शिकेल. (Mumbai Police will ask RTO to cancel license if motorist found riding without helmet)

जर एखादा वाहनचालक हेल्मेटशिवाय आढळला. तर प्रथम त्याचं दंड केला जाईल, नंतर त्याचा तपशील आरटीओला पाठवला जाईल आणि त्यानंतर मग त्याचा परवाना आरटीओ रद्द करेल, जेणेकरून त्याला योग्य धडा मिळेल. याशिवाय नियमाचे उल्लंघन करणार्‍याला वाहतूक पोलिस चौकीत पाठवले जाईल, जिथे त्या व्यक्तीला वाहतूकीच्या नियमांची माहिती देणारे व्हिडीओ दाखवले जातील आणि त्यांना वाहतूक नियमांची चांगली जाणीव आहे आणि अशा प्रकारची कारवाई पुन्हा होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी जनजागृती कार्यात गुंतवले जाईल.

बहुतांश अपघातांमध्ये महाविद्यालये आणि शाळांमधील तरुण- तरूणींचा समावेश आहे, हे लक्षात घेऊन पोलीस लवकरच संपूर्ण शहरात व्हिडिओ, व्याख्याने आणि मोहिमेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहेत. डीसीपी रौशन यांनी शाळा/कॉलेज अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे की, विद्यार्थ्यांना संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि त्यांना वाहतूक नियमांची जाणीव करून देण्यासाठी या उपक्रमात वाहतूक पोलिसांना पाठिंबा द्यावा.