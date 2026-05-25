Accident: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा अपघात! कनेक्टिंग लिंकवर दोन कारची धडक, पाच जण जखमी

खालापूर : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर रविवारी पुणे लेनवर कनेक्टिंग लिंकपासून काही अंतरावर दोन कार एकमेकांना धडकल्याने अपघात झाला. या अपघातात पाच जण किरकोळ जखमी झाले असून, दोन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हा अपघात रविवारी (ता. २४) सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडला. अपघाताची माहिती मिळताच बोरघाट वाहतूक पोलिस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला हटवून वाहतूक सुरळीत केली..खासगी स्लीपर कोच बसला आगबंगळूरहून मुंबईमार्गे अहमदाबादकडे जाणाऱ्या एका खासगी स्लीपर कोच बसला रविवारी दुपारी सायन-पनवेल महामार्गावर सानपाडा परिसरात आग लागली. या आगीत संपूर्ण बस खाक झाली असून, प्रवाशांचे काही सामानही आगीत नष्ट झाले; मात्र चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे सर्व प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात यश. आल्याने मोठी जीवितहानी टळली. सर्व २० प्रवासी सुखरूप आहेत..खासगी बस रविवारी दुपारी सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास सानपाडा येथे पोहोचली असता, लक्षात बसमधून धूर निघत असल्याचे चालकाच्या आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालकाने तत्काळ बस रस्त्याच्या कडेला उभी केली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवले. .सायन-पनवेल मार्गावर वाहतूक विस्कळीतसायन-पनवेल महामार्गावरील वाहतूक या घटनेमुळे काही काळ विस्कळित झाली होती. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आली. सर्व प्रवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले असून, सानपाडा पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली आहे..वाढत्या तापमानामुळे आगीची शक्यतानवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी अग्निशमन दलाने घटनेची माहिती मिळताच तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अवघ्या २० मिनिटांत आग नियंत्रणात आणली. सध्या वाढलेल्या तापमानामुळे आणि प्रचंड उष्णतेमुळे ही आग लागली असावी, अशी शक्यता वाशी अग्निशमन केंद्राचे सहाय्यक अग्रिशमन अधिकारी उमेश आरके यांनी व्यक्त केली..ही बस स्लीपर कोच प्रकारातील असल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फोम आणि गाद्यांचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे आग अतिशय वेगाने पसरली. आगीची तीव्रता इतकी होती, की बसच्या टायरनाही आग लागून त्यांचे ब्लास्ट झाले. बसच्या लगेज कंपार्टमेंटमध्ये ठेवलेले काही प्रवाशांचे सामानही आगीत जळून गेले.