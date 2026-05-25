Accident: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा अपघात! कनेक्टिंग लिंकवर दोन कारची धडक, पाच जण जखमी

Mumbai-Pune Expressway Accident: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंकवर दोन कारची धडक झाल्याने मोठा अपघात झाला आहे. यामध्ये पाच जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mansi Khambe
खालापूर : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर रविवारी पुणे लेनवर कनेक्टिंग लिंकपासून काही अंतरावर दोन कार एकमेकांना धडकल्याने अपघात झाला. या अपघातात पाच जण किरकोळ जखमी झाले असून, दोन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हा अपघात रविवारी (ता. २४) सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडला. अपघाताची माहिती मिळताच बोरघाट वाहतूक पोलिस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला हटवून वाहतूक सुरळीत केली.

