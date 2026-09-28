मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर अपघात, २ गाड्या दरीत कोसळल्या; एकाचा मृत्यू

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवर खंडाळा बोरघाट परिसरात भीषण अपघात झालाय. पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर सकाळी साडेआठच्या सुमारास हा अपघात घडला. किलोमीटर क्रमांक ३९ जवळ एका मालवाहू कंटेनरने पुढे जाणाऱ्या टाटा टेम्पोला मागून जोरदार धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. धडकेनंतर दोन्ही वाहने नियंत्रणाबाहेर गेली आणि बोरघाटातील दरीत कोसळली. या अपघातात कंटेनर चालकाचा मृत्यू झाला असून त्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही..अपघाताची माहिती मिळताच बचाव पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. दोन्ही वाहने दरीत कोसळल्याने बचावकार्य करताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. कंटेनर खोल दरीत गेल्याने त्यातील चालकाचा मृत्यू झाला. मृतदेह बाहेर काढून खोपोली नगरपालिका रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, टाटा टेम्पोचा चालक मिराज शेख हा सुदैवाने बचावला. टेम्पो मात्र दरीच्या भागात अडकून राहिला..पुण्यातील पेठांमध्ये राहणं शिक्षा, नागरिक पळून जातायत : विद्यानंद बापट.घटनेची माहिती मिळताच IRB पेट्रोलिंग पथक, देवदूत यंत्रणा, डेल्टा फोर्स, अॅफकॉन्स कंपनीची टीम, महाराष्ट्र सुरक्षा बल तसेच लोकमान्य हॉस्पिटलचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. १०८ रुग्णवाहिका आणि HELP Foundationचे सदस्यही बचावकार्यात सहभागी झाले. बोरघाट महामार्ग वाहतूक पोलिसांचे अधिकारी आणि कर्मचारीही घटनास्थळी दाखल झाले..अपघातानंतर दोन्ही वाहनांची स्थिती आणि दरीचा भाग पाहता बचावकार्य आव्हानात्मक ठरले. पथकांनी परिस्थिती हाताळत मदतकार्य सुरू ठेवले. सध्या द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक सुरळीत असून अपघातामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झालेला नसल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.