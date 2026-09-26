Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३ कंटेनरचा विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू; रस्त्यावर सांडले फेविकॉल, वाहतुकीवर परिणाम

रायगड : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर पुन्हा एकदा भीषण अपघात घडला आहे. मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर फेविकॉल सदृश्य अॅडहेसिव्ह केमिकल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकने २ अन्य ट्रकला जोरदार धडक दिली. या धडकेत तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाल्याची महिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. खोपोली हद्दीत किलोमीटर ३६ जवळ तीव्र उतारावर असताना फेविकॉल नेणाऱ्या एका ट्रकचे अचानक ब्रेक निकामी झाले. त्यामुळे या ट्रकने सुरुवातीला एका पिकअप व्हॅनला धडक दिली, त्यानंतर एका कंटेनरवर जाऊन आदळला..Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुन्हा अपघात! थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा, एकाचा मृत्यू .दरम्यान, या भीषण घटनेत एकाचा मृत्यू तर तीन जण जखमी झाले आहेत. अपघातात महेंद्राच्या गाड्या वाहून नेणारा कंटेनर दुसरा फेविकॉल आणि तिसऱ्या कंटेनरमध्ये पुठ्ठा असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तसेच अपघातानंतर काही काळ वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला असून सध्या रस्त्यावर सांडलेले फेविकॉल साफ करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे..Raj Thackeray: ठाकरे बंधू एकटवले! ४ ऑक्टोबरला 'जनमोर्चा'ची घोषणा; नेमका मुद्दा काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.