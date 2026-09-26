मुंबई

Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३ कंटेनरचा विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू; रस्त्यावर सांडले फेविकॉल, वाहतुकीवर परिणाम

Mumbai-Pune Expressway Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३ कंटेनरचा विचित्र अपघात झाल्याची घटना घडली आहे.
Three containers collide on Mumbai Pune Expressway

Three containers collide on Mumbai Pune Expressway

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

रायगड : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर पुन्हा एकदा भीषण अपघात घडला आहे. मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर फेविकॉल सदृश्य अॅडहेसिव्ह केमिकल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकने २ अन्य ट्रकला जोरदार धडक दिली. या धडकेत तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाल्याची महिती समोर आली आहे.

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