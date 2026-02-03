Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे ‘द्रुतगती महामार्गा’वर गॅस टँकर उलटला!, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प

Gas tanker overturns on Mumbai-Pune Expressway : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर मागील चार तासांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. कारण, या मार्गावर एक मोठा गॅस टँकर उलटला आहे. एवढच नाहीतर त्या टँकरमधून गॅसही लीक होत असल्याने,परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक रोखण्यात आल्याची माहिती आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सांयकाळी साधारण साडेसहा वाजेच्या सुमारास हा गॅस टँकर आडोशी बोगद्याजवळ उलटला. यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. आता हा टँकर बाजूला करण्याचे युद्धपातळीवर प्रय़त्न सुरू आहे. परिणामी वाहनचालकांचा चांगलाच खोळंबा झाला आहे.
उलटलेल्य टँकरमधून गॅस बाहेर येत असल्याने, तो थांबवण्यासाठी केमिकल तज्ज्ञांनाही पाचारण केले गेले असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही गळती पूर्णपणे थांबण्यात आल्यानंतरच या मार्गावरून वाहतूक सुरळीत केली जाणार आहे.
तर सध्या जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरून बोरघाटामधून खोपोली मार्गे हलकी प्रवासी वाहनांची वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे. तर टँकर उलटल्याच्या ठिकाणी अधिकारी, पोलीस, फायर ब्रिगेड टीम आदी सर्वजण दाखलक झालेले आहेत.
