Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मोठा अपघात; तीन मालवाहतूक ट्रक पलटले; वाहतूक ठप्प!

पुणे : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. मिसिंग लिंक रोड संपताच या दुर्घटनेत तीन मालवाहतूक ट्रक पलटल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातामुळे एक्सप्रेसवेवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे..अपघात मिसिंग लिंक रोड संपण्याच्या ठिकाणी झाल्याने वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. जवळपास ३ ते ४ किलोमीटरपर्यंत वाहनं थांबली असल्याचे दिसून आले आहे. ही कोंडी केवळ मिसिंग लिंक भागातच नव्हे तर जुन्या घाटाच्या दोन्ही बाजूंनी पसरली आहे..मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना प्रचंड उशीर-अपघातग्रस्त ट्रक आणि बसेसमुळे एक्सप्रेसवेचा पूर्णपणे एक बाजूचा मार्ग अडवला गेला. परिणामी, मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना प्रचंड उशीर होत आहे. स्थानिक वाहतूक पोलिस आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, अपघातग्रस्त वाहनं हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कोंडी कमी होण्यास अजून काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे..प्रवाशांना मोठा त्रासया अपघातामुळे प्रवासी आणि वाहनचालकांना प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक जण तासन्तास वाहनांमध्ये अडकले आहेत. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, मिसिंग लिंक रोडच्या समाप्तीच्या ठिकाणी वाहतुकीचे नियम पाळले नसल्याने हा अपघात घडला असावा, अशी प्राथमिक शक्यता वर्तवली जात आहे..प्रशासनाने प्रवाशांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा किंवा अपडेट्स तपासूनच निघावे, असे सल्ला देण्यात आला आहे. अपघातातील जखमींबाबत अधिक माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.