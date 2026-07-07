Missing Link: कनेक्टिंग लिंक’चा दर्जा मिसिंग? पहिल्याच पावसात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी मोठा गाजावाजा करीत खुल्या केलेल्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या कनेक्टिंग लिंकचा दर्जा ‘मिसिंग’ असल्याचे समोर आले आहे. पहिल्या पावसात कनेक्टिंग लिंकवरच्या रस्त्यावर खड्डे पडलेले असताना, सोमवारी (ता. ६) याच मार्गावर बोगद्याच्या सुरुवातीला दरड कोसळल्याने हा मार्ग बंद झाला. त्यामुळे बोगद्याच्या संरक्षक भिंतीलाही दरड थोपवता न आल्याने त्याच्या गुणवत्तेवरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर खंडाळा घाट परिसरात वारंवार होत असलेली वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खालापूर-कुसगावदरम्यान सुमारे सात हजार १८१ कोटी रुपये खर्चून साडेतेरा किलोमीटर लांबीचा कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प उभारला. वेळीची बचत होत असल्याने वाहनधारकांकडून मिसिंग लिंकला पसंती दिली जात आहे; मात्र दरडीमुळे बोगद्याच्या तोंडाला असलेल्या संरक्षक भिंतीचा स्लॅब कोसळल्याने वाहतूक बंद करण्याची नामुष्की ‘एमएसआरडीसी’वर ओढावली. नवयुग कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या बोगद्याचे काम केले आहे; मात्र काम करताना भविष्यात कोसळणाऱ्या दरडींचा कंपनीने विचार केला नाही का, असा सवाल आता तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जातो..Thane News: अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का? ठाणे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे ताशेरे.दरडीमुळे बोगद्याच्या रचनेला कोणताही इजा झाली नाही. तसेच दरडी रोखण्यासाठी लावलेल्या जाळ्याही सुस्थितीत आहेत; मात्र पावसामुळे डोंगराच्या वरच्या भागातून काही मोठे दगड घसरून खाली आल्याने बोगद्याच्या कडांवर बांधलेल्या बाह्य रचनेचे नुकसान झाल्याचे ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्याने सांगितले..१४ तासांनंतर एक मार्गिका सुरूबोगद्याच्या तोंडासमोर भलेमोठे दगड आणि मलबा आल्याने पहाटे चार वाजता बंद केलेली कनेक्टिंग लिंकवरील वाहतूक तब्बल १४ तास ठप्प होती. सायंकाळी ६च्या सुमारास मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने जाणारी एक मार्गिका सुरू करण्यात आली. दरम्यान, सावधगिरीचा उपाय म्हणून दरड कोळलेल्या मार्गिकाच्या वरील बाजूला काही सैल दगड किंवा काही अन्य घटक आहेत का, त्याबाबतची योग्यरीत्या तपासणी करूनच ही मार्गिका सुरू केली जाणार आहे. त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे..Mumbai Rain : मुसळधार पावसाने मुंबईची लाईफलाईन ठप्प; वसई-विरार लोकल ११ तास बंद, पश्चिम-मध्य-हार्बर मार्गांवर लाखो प्रवाशांचे हाल.ब्रिटिशांनी १५० वर्षांपूर्वी उभारलेले पूल आजही सुस्थितीत आहेत; मात्र आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारलेले प्रकल्प सक्षम नसल्याचे दिसत आहे. जोपर्यंत टक्केवारी संपणार नाही तोपर्यंत प्रकल्प टिकाऊ, मजबूत होणार नाहीत.- गाॅडफ्रे पिमेंटा, पायाभूत सुविधातज्ज्ञ.मोठे प्रकल्प राबवताना सरकारने त्याची गरज आणि व्यवहार्यता या दोन्हींचा विचार करायला हवा. केवळ देखाव्यासाठी प्रकल्प उभारू नये. भविष्यात उत्पन्न होणाऱ्या धोक्याची खबरदारी घेऊनच प्रकल्पांची आखणी व्हायला हवी.- सुलक्षणा महाजन, ज्येष्ठ नगररचनाकार.मिसिंग लिंकसारखा प्रकल्प उभारताना घाई करणे योग्य नव्हते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्याला योग्य वेळ देणे अपेक्षित होते तसे झालेले दिसत नाही.- संतोष दौंडकर, सामाजिक कार्यकर्ते.Mumbai Pune Railway Close : मुंबई-पुणे रेल्वे १५ तासांहून अधिक काळ ठप्प; सेवा केव्हा सुरू होणार?.मिसिंग लिंक प्रकल्पासाठी ७,१८१ कोटी रुपये खर्च केले, पण अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवावा लागला. या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेबाबत १३ गंभीर आक्षेप तज्ज्ञांनी नोंदवले होते. या आक्षेपांवर काम न करता घाईघाईत काम उरकून श्रेयवाद घेण्याच्या प्रयत्नात हा अपघात झाला आहे.- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.