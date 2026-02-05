Mumbai Pune Expressway : ३२ तासांनी सुटकेचा श्वास… अन् पुन्हा संकट! कामशेतजवळ चालक झोपेत... एक्सप्रेसवे ठप्प, ट्रक बंद पडला

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर गेल्या ३२ तासांपासून सुरू असलेल्या अडथळ्याच्या संकटातून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या महामार्गावर अपघातग्रस्त गॅस टँकर अखेर हटवण्यात यश आले असून, मुंबईच्या दिशेने जाणारा मार्ग वाहतुकीसाठी उघडण्यात आला आहे. मात्र, या दिलास्याला फार काळ टिकू दिले नाही. मळवली परिसरात एक ट्रक अचानक बंद पडल्याने आणि अनेक जड वाहनांच्या चालकांना थकव्यामुळे झोप लागली, त्यामुळे कामशेतजवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांना तासनतास वाट पाहावी लागत असून, महामार्गावरील परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही..मुंबईकडे जाणाऱ्या दिशेने मार्ग मोकळागॅस भरलेला एक मोठा टँकर महामार्गावर उलटला होता, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प झाली होती. बचावकार्य आणि क्रेनच्या साहाय्याने टँकर हटवण्यासाठी सुमारे दीड दिवस लागले. अखेर आज सकाळी मुंबईकडे जाणाऱ्या दिशेने मार्ग मोकळा करण्यात आला. यामुळे लाखो प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही..Pune Mumbai Expressway Accident : अपुरी यंत्रसामग्री, तज्ज्ञांची वानवा; मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर उलटलेला टँकर २८ तासानंतरही काढण्यात प्रशासन अपयशी.वाहनांना पुढे ढकलण्याचे प्रयत्नमहामार्ग पोलिसांनी या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. ते झोपलेल्या चालकांना जागे करून त्यांच्या वाहनांना पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न करत आहेत. काही ठिकाणी पोलिसांनी वाहतुकीचे नियोजन करून गाड्या हळूहळू पुढे सरकवल्या. आडोशी बोगद्याजवळ वाहतूक तुलनेने सुरळीत असली तरी, प्रवाशांना काही मिनिटे किंवा तासभर थांबावे लागत आहे. यामुळे व्यावसायिक वाहने, पर्यटक आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या लोकांना मोठा त्रास होत आहे. विशेषत: मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा हा महामार्ग व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने, या अडथळ्याचा आर्थिक परिणामही होऊ शकतो..नेमक काय घडलं होतं?दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक कोंडीचा अहवाल मागितला त्यामुळे या घटनेची चौकशी होणार आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील खंडाळा घाट परिसरातील आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटला. टँकरमधून प्रोपीलीन गॅस गळती सुरू झाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव एक्सप्रेस वेचे काही भाग तातडीने बंद करण्यात आले. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करत टँकरमधील गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये हलवला आणि अपघातग्रस्त वाहन रस्त्यावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर हळूहळू वाहतूक पूर्वपदावर येऊ लागली..गळतीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि भारत पेट्रोलियमचे तज्ज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले. पुणे ते मुंबई मार्ग काही काळ पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला, तर वाहतूक जुन्या महामार्गावर वळवण्यात आली. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत वाहनांच्या रांगा सुमारे २० किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. या वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बससेवेलाही बसला असून १६५ बसेस विविध ठिकाणी अडकल्या, तर १३९ बसफेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, ज्यामध्ये ई-शिवनेरी आणि नियमित बसेसचा समावेश आहे..Pune Mumbai Expressway Accident : हतबल प्रवाशांवर आली उपासमार; पाणीही मिळेना, कोंडीत अडकलेल्यांची विक्रेत्यांकडूनही लूटमार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.