मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर रात्रभर ट्राफिक जाम, १० तासांपेक्षा जास्त वेळ प्रवासी वाटेतच; सकाळी संथगतीने वाहतूक
Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर टँकर उलटल्यानंतर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. तब्बल १० तासांपेक्षा जास्त वेळ प्रवासी गाड्यांमध्ये अडकून पडले होते. अखेर टँकर हटवल्यानंतर संथगतीने वाहतूक सुरू झाली आहे.
Mumbai Pune Expressway Traffic Updates: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर मंगळवारी सायंकाळपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीय. खंडाळा घाटात आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपोलीन गॅसचा टँकर उलटला. गॅसची गळती होऊन धोका निर्माण होऊ नये म्हणून वाहतूक रोखण्यात आली होती. यामुळे तब्बल १५ तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. शेकडो वाहनं वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्यानं प्रवाशांचं प्रचंड हाल झालं.