Pydhonie Family Death : जेवणानंतर कलिंगड खाणं जीवावर बेतलं? डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांचा संशयास्पद मृत्यू, पोस्टमार्टममध्ये काय?

मुंबई : पायधुनी येथील डोकाडिया कुटुंबातील चार जणांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात महत्त्वाची माहिती समोर (Mumbai Pydhonie Family Death Case) आली असून, वैद्यकीय उपचार मिळण्यात झालेल्या सुमारे साडेपाच तासांच्या विलंबामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. अन्नातून विषबाधा झाली की अन्य काही कारण आहे, याचा तपास अद्याप सुरू आहे..जेवणानंतर प्रकृती बिघडलीमिळालेल्या माहितीनुसार, जेवणानंतर कलिंगड खाल्ल्याने कुटुंबातील सर्व सदस्यांना पोटदुखी, उलट्या आणि अतिसाराची लक्षणे जाणवू लागली. सुरुवातीला परिसरातील डॉक्टरांकडून प्राथमिक उपचार घेण्यात आले, ज्यामुळे काही काळ आराम मिळाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, काही वेळानंतर प्रकृती पुन्हा खालावली..रुग्णालयात दाखल होण्यास विलंबप्रकृती गंभीर होत असतानाही तातडीने रुग्णालयात दाखल न करता काही काळ घरीच थांबल्याची बाब समोर आली आहे. अखेर स्थिती अधिकच बिघडल्यावर सर्वांना जे.जे. रुग्णालय येथे दुपारी सुमारे ११ ते पावणे १२ च्या दरम्यान दाखल करण्यात आले..'गोल्डन अवर'चा परिणाम?वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, गंभीर स्थितीत 'गोल्डन अवर' अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या कालावधीत उपचार न मिळाल्यास रुग्णाची प्रकृती झपाट्याने खालावण्याची शक्यता असते. या प्रकरणात उपचार उशिरा मिळाल्यामुळे स्थिती गंभीर झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..विषबाधेचे कारण अद्याप अस्पष्टशवविच्छेदनानंतर घेतलेल्या नमुन्यांच्या प्राथमिक अहवालात तीव्र विषबाधा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, ही विषबाधा नेमकी कशामुळे झाली, याचा ठोस निष्कर्ष अद्याप लागलेला नाही..कलिंगडावर संशय, FDA चा अहवाल प्रलंबितकलिंगडामुळे विषबाधा झाली का, याबाबत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांचा अंतिम अहवाल अद्याप आलेला नाही. संबंधित नमुन्यांची तपासणी सुरू असून, फोरेन्सिक व वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवालही प्रतीक्षेत आहे..'टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट'नंतरच स्पष्टतातपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मृत्यूचे नेमके कारण टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. अन्नामध्ये मॉर्फिनसारख्या विषारी पदार्थांचा समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे..पोलिसांचा तपास सुरूया प्रकरणाचा तपास जे.जे. मार्ग पोलीस ठाणे करत असून सर्व बाबींचा सखोल तपास सुरू आहे. सध्या या घटनेची 'अपघाती मृत्यू' (ADR) म्हणून नोंद करण्यात आली आहे..अहवालानंतर कारवाईचा इशारावरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रईस शेख यांनी सांगितले की, सर्व संबंधित अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. या घटनेस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.