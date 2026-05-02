Mumbai Family Death Mystery : कलिंगडात विष नव्हतं, मग मृत्यू कसा झाला? मुंबईतील डोकाडिया कुटुंबाच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं, FDA चा धक्कादायक अहवाल समोर

मुंबई : पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चार सदस्यांच्या मृत्यू प्रकरणाचे गूढ अधिकच गडद होत (Mumbai family death mystery pydhonie case) असून, अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या प्राथमिक संशयावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) तपासणीत कलिंगड किंवा इतर खाद्यपदार्थांमध्ये कोणतीही भेसळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..शनिवारी (२३ एप्रिल) रात्री डोकाडिया कुटुंबाने बिर्याणी खाल्ल्यानंतर कलिंगड खाल्ले होते. त्यानंतर रात्री उशिरा सर्वजण झोपी गेले. मात्र, रविवारी (२४ एप्रिल) पहाटेपासून कुटुंबातील चौघांनाही उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. प्राथमिक उपचारासाठी स्थानिक डॉक्टरांकडे नेण्यात आले असता, त्यांनी तातडीने जे. जे. रुग्णालय येथे दाखल करण्याचा सल्ला दिला. उपचार सुरू असतानाच चौघांचाही एकामागून एक मृत्यू झाला..FDA च्या अहवालात काय?या घटनेनंतर FDA ने कलिंगड, भात, मसाले आणि इतर अन्नपदार्थांचे नमुने तपासले. अहवालानुसार, कोणत्याही प्रकारचे कृत्रिम रंग, रासायनिक द्रव्ये किंवा भेसळ आढळून आलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या चाचण्या केवळ अन्नपदार्थांतील भेसळ तपासण्यासाठी मर्यादित असतात. जिवाणूजन्य संसर्ग किंवा इतर विषारी घटकांची शक्यता अद्याप नाकारता येत नाही..न्यायवैद्यक तपासात धक्कादायक बाबीप्राथमिक न्यायवैद्यक तपासणीत मृतांच्या मेंदू, हृदय आणि आतड्यांमध्ये हिरवट बदल (अवयव हिरवे झालेले) आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. तज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे बदल सामान्य अन्न विषबाधेपेक्षा वेगळे असून, शरीरात विषारी पदार्थ पसरल्याचे संकेत देतात..मांसाचे नमुने पाठवले प्रयोगशाळेतदरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार, मृतांपैकी अब्दुल्ला यांच्या शरीरात 'मॉर्फिन'चे अंशही आढळले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाण्याचे नमुने अद्याप अनिर्णित असून, मांसाचे नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. हा प्रकार घातपात आहे की जैविक कारणामुळे घडला, याचा शोध घेतला जात आहे..मृतांची ओळखया दुर्दैवी घटनेत अब्दुल्ला डोकाडिया (४४), त्यांची पत्नी नसरीन (३५) आणि मुली आयशा (१६) व झैनब (१२) यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे मुंबईत खळबळ उडाली असून, सत्य समोर येण्याची सर्वांची प्रतीक्षा आहे.