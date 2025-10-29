Mumbai Local Train: लोकल ट्रेनमधील मृत्यू रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय, प्रवाशांना मोठा दिलासा

अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे मुंबईत रेल्वे रुळांवर होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या चिंताजनक आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२४) १५,६२६ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. मुंबई रेल विकास महामंडळाने (MRVC) या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी MUTP ३ अंतर्गत ₹५५१ कोटींचे बजेट वाटप केले आहे..एमयूटीपी ३ अंतर्गत ९८% काम पूर्ण झाले आहे. ज्यामध्ये २७ पादचारी पूल (एफओबी), २ एफओबी विस्तार, २ लिंक वे, १ मुख्य प्लॅटफॉर्म, एक सबवे आणि नाहूर आणि मुलुंड दरम्यान कुंपण यांचा समावेश आहे. हे काम मध्य आणि पश्चिम दोन्ही मार्गांवर केले गेले आहे, परंतु परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही. वाढत्या अतिक्रमणाचा परिणाम लोकल ट्रेनच्या वेळापत्रकावरही होत आहे..Mumbai Metro: आता गर्दीला रामराम! मेट्रो प्रवाशांसाठी भूमिगत वॉकवेची भन्नाट योजना, नवीन आठ प्रस्तावांना मंजुरी.अधिकाऱ्यांच्या मते, २०२० मध्ये ७३० लोकांचा मृत्यू झाला. तर २०२१ ते २०२४ दरम्यान दरवर्षी अतिक्रमणामुळे १,००० ते १,२०० लोकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. एमआरव्हीसी म्हणते की ते अतिक्रमण नियंत्रित करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. एमयूटीपी ३ अंतर्गत कामामुळे अतिक्रमण कमी झाले असले तरी, समस्या पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. "शून्य मृत्यू" मोहिमेअंतर्गत भविष्यात आणखी काम केले जाईल आणि पुढील पाच वर्षांत परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे..अतिक्रमण रोखण्यासाठी, MRVC ने आतापर्यंत 34 मध्यवर्ती ठिकाणी काम केले आहे. आता, FOB, ROB आणि स्कायवॉकऐवजी सबवे बांधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण आजकाल लोक FOB वापरणे टाळतात. मध्यवर्ती भागात जागेच्या कमतरतेमुळे, एस्केलेटर बसवता येत नाहीत. म्हणून, MRVC अडीच ते तीन मीटर लांबीचे सबवे बांधण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे लोक दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा दुसऱ्या बाजूला सहजपणे जाऊ शकतील. हे सबवे पाणी साचतील, त्यामुळे पावसाळ्यात कोणतीही समस्या येणार नाही..Maharashtra Weather Update : खवळलेल्या समुद्रामुळे अद्याप संकट कायम; यंत्रणा ‘अलर्ट’, हवामान विभागाचा इशारा काय?.एमआरव्हीसीचे एमडी विलास वाडेकर यांनी सांगितले की, मध्य रेल्वेच्या सहकार्याने केलेल्या सर्वेक्षणात तीस नवीन ठिकाणे ओळखण्यात आली आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून नवीन, आधुनिक सबवे डिझाइन विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. जे आता अंतिम टप्प्यात आहे. हे सबवे फक्त पादचाऱ्यांसाठी असतील आणि ट्रॅकखाली वॉटरप्रूफ केले जातील, जेणेकरून पावसाळ्यात वाहतुकीत अडथळा येणार नाही याची खात्री होईल. लवकरच मध्य रेल्वेला एक प्रस्ताव सादर केला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा प्रकल्प रेल्वे निधीतून पूर्ण केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.