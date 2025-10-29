मुंबई

Mumbai Local Train: लोकल ट्रेनमधील मृत्यू रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय, प्रवाशांना मोठा दिलासा

Mumbai Local Accident News: लोकल ट्रेनमधील मृत्यू रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी होणार आहे.
अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे मुंबईत रेल्वे रुळांवर होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या चिंताजनक आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२४) १५,६२६ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. मुंबई रेल विकास महामंडळाने (MRVC) या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी MUTP ३ अंतर्गत ₹५५१ कोटींचे बजेट वाटप केले आहे.

