मुंबईसह उपनगरात जोरदार पावसाची हजेरी, पुढील ३ तास अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

Mumbai Rain News: मुंबईत सकाळपासूनच पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. तर पुढील तीन तासांत मुंबईत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. हवामान विभागाने मुंबईला 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केलाय. सकाळी ७:०० वाजता जारी केलेल्या इशाऱ्यानुसार, मुंबईत पुढील ३ तासांत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह आणि ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार ते अतीमुसळधार पावसाची शक्यता आहे..सकाळी ६:०० ते ७:०० या तासाभरात मुंबई शहर भागात सरासरी १७ मिमी, तर पश्चिम उपनगरात १० मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र, वरळी आणि वांद्रे परिसरात पावसाचा जोर जास्त होता. उपनगरात वांद्रे येथील पाली चिंबाई मनपा शाळा परिसर आणि सुपारी टँक मनपा शाळा परिसरात सर्वाधिक ७० मिमी पावसाची नोंद झाली. याशिवाय वांद्रे अग्निशमन केंद्र परिसरात २८ मिमी, तर जुहू परिसरात २५ मिमी पाऊस पडला..Maharashtra Monsoon: मान्सून ज्याच्यामुळे रखडला ते सोमाली जेट आहे काय? .मुंबई शहरात वरळी नाका येथील सावित्रीबाई फुले मनपा शाळेजवळ ६१ मिमी, तर जी-दक्षिण विभाग कार्यालयाजवळ ५८ मिमी पाऊस नोंदवला गेला. तसेच वरळी सीफेस येथे ३७ मिमी, मलबार हिल आणि आदर्श नगर शाळा परिसरात प्रत्येकी ४४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पूर्व उपनगरात मात्र या काळात पावसाची नोंद झालेली नाही..सकाळच्या सत्रात अचानक सुरू झालेल्या या मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता असून, वादळी वाऱ्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी. विजांचा कडकडाट होत असताना झाडांखाली किंवा कमकुवत बांधकामांजवळ आश्रय घेऊ नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.