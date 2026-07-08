Mumbai Rain: माटुंग्यात भलंमोठं झाड कोसळलं, घटना कॅमेऱ्यात कैद; तर अंधेरीत फांदी पडल्याने पादचारी गंभीर जखमी

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडे आणि फांद्या कोसळण्याच्या घटना समोर येत आहेत. आज मुंबईतील माटुंगा आणि अंधेरी परिसरात झाड कोसळण्याच्या दोन मोठ्या दुर्घटना घडल्या. माटुंग्यात नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून, अंधेरीत मात्र एका पादचाऱ्याच्या अंगावर फांदी पडल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे..माटुंगा परिसरात एक भलंमोठं झाड अचानक रस्त्यावर कोसळल्याची थरारक घटना घडली. यावेळी ना मुसळधार पाऊस होताना वारा. तरी देखील झाड कोसळल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.झाड कोसळत असतानाचा लाईव्ह व्हिडिओ शेजारील एका कॅमेऱ्यात कैद झाला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सुदैवाने, झाड कोसळणार असल्याची जाणीव आधीच झाल्यामुळे त्या ठिकाणाहून लोक आणि वाहनचालक वेळीच बाजूला झाले. नागरिकांच्या प्रसंगावधानामुळे या मोठ्या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. रस्ता मात्र काही काळ वाहतुकीस बंद झाला..Mumbai Local: मुसळधार पावसाने पश्चिम रेल्वेची गती मंदावली; नालासोपारा रुळांवर पाणी, लोकल ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराने.दुसरीकडे, अंधेरी (पूर्व) येथील नगरदास रोडवर, डी. जे. हाऊसजवळ (अंधेरी सबवे परिसर) रस्त्याशेजारील झाडाची एक मोठी फांदी थेट पादचाऱ्याच्या अंगावर कोसळली. आज (ता.८) रोजी सकाळी १०:१२ च्या सुमारास ही घटना घडली. या दुर्घटनेत आदेश गायकर (वय ५० वर्षे) हे नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. कूपर रुग्णालयाचे एएमओ डॉ. शिराळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायकर यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..अंधेरीतील घटनेची माहिती वॉर्ड कंट्रोलला मिळताच यंत्रणा हलल्या. पालिकेचे अग्निशामक दल , स्थानिक पोलीस, बेस्ट आणि पालिकेचा उद्यान विभाग तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तात्काळ रस्त्यावरील फांद्या बाजूला करून मार्ग मोकळा केला..Kurla: कुर्ल्यात लपाछपीचा खेळ ठरला जीवघेणा; 10व्या मजल्यावरून पडून 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, थरार CCTV मध्ये कैद.मुसळधार पावसामुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी झाडे पडण्याचा धोका निर्माण झाला असून, नागरिकांनी प्रवास करताना किंवा रस्त्यावरून चालताना सुरक्षितता बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.