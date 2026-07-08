मुंबई

Mumbai Rain: माटुंग्यात भलंमोठं झाड कोसळलं, घटना कॅमेऱ्यात कैद; तर अंधेरीत फांदी पडल्याने पादचारी गंभीर जखमी

Matunga Tree Collapsed: मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे माटुंग्यात भलंमोठं झाड कोसळल्याची घटना घडली आहे. तर अंधेरीत फांदी पडल्याने पादचारी गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Mumbai Rain

Matunga Tree Collapse

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडे आणि फांद्या कोसळण्याच्या घटना समोर येत आहेत. आज मुंबईतील माटुंगा आणि अंधेरी परिसरात झाड कोसळण्याच्या दोन मोठ्या दुर्घटना घडल्या. माटुंग्यात नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून, अंधेरीत मात्र एका पादचाऱ्याच्या अंगावर फांदी पडल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे.

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Mumbai Rain