Mumbai Rain: पहिल्याच पावसाने मुंबईची पोलखोल! वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली; नेमकं कुठे आणि काय घडलं?

मुंबईसह उपनगरांमध्ये मॉन्सूनच्या पहिल्याच मुसळधार पावसाने मोठी दैना घडवली. रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसाने शहरातील अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण केली, तर काही ठिकाणी मोठ्या दुर्घटना घडल्या. सुदैवाने अनेक घटनांमध्ये जीवितहानी टळली, मात्र नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला..विक्रोळीत भिंत कोसळली, मोठी दुर्घटना टळलीविक्रोळी पश्चिम भागात एक मोठी संरक्षण भिंत कोसळली. ही भिंत एका निवासी इमारतीच्या लगत होती. घटनेच्या वेळी परिसरात वर्दळ नसल्याने कोणीही जखमी झाले नाही. मात्र, या घटनेने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना केल्या असत्या तर अशा घटना टाळता आल्या असत्या, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..पालघरमध्ये पूरस्थिती, नालासोपाऱ्यात गुडघाभर पाणीवसई-विरार-पालघर परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने नालासोपारा येथे अनेक भागांत गंभीर पाणी साचले. रेल्वे स्टेशनजवळील रस्ते, निवासी वसाहती आणि आतल्या गल्लीबोळांत गुडघाभर पाणी साचल्याने रहिवाशांना आणि वाहनचालकांना मोठी अडचण झाली. कमी उंचीच्या भागांत पाणी भरल्याने दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले.भांडुपमध्ये एल.बी.एस. रस्ता जलमयभांडुप पश्चिमेतील एल.बी.एस. मार्गावर रात्रीच्या मुसळधार पावसामुळे सकाळी सातच्या सुमारास गंभीर पाणी साचले. हा व्यस्त रस्ता खऱ्या अर्थाने नदीसारखा दिसत होता. गुडघाभर पाण्यात वाहने हळूहळू चालताना दिसत होती. यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला..Pune Rain Update: मंगळवार रात्रीपासून पुणे भिजलं; अनेक रस्ते जलमय, 4 दिवस पावसाचा इशारा.दादर रेल्वे स्थानकावर झाड कोसळलेमुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व भागात एक मोठे झाड पडले. ते एका पार्क केलेल्या कारवर कोसळल्याने कार पूर्णपणे निकामी झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. आग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत झाडाची फांदी कापून परिसर स्वच्छ करण्याचे काम सुरू केले आहे.ट्रान्स-हार्बर लाइनवरील सेवांना ब्रेकट्रान्स-हार्बर लाइनवर तुर्भे ते कोपर खैरणे दरम्यान रेल्वे मार्गाखालील माती खचल्याने रेल्वे सेवेवर मोठा परिणाम झाला. सेंट्रल रेल्वेने दोन्ही दिशेतील मार्ग अप आणि डाउन दोन्ही अनसेफ घोषित केले. मुंबई-नवी मुंबईला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या मार्गावरील सर्व गाड्या बंद करण्यात आल्या. रेल्वे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले असून, दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे..कुर्ला-काजुपाडा आणि अंधेरीत खुल्या मॅनहोलची धास्तीकुर्ला काजुपाडा आणि अंधेरी परिसरात अनेक ठिकाणी मॅनहोल उघडे पडलेले आढळले. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तेथे लाकडी फळ्या लावण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. ‘महापालिका लोकांचा जीव जाण्याची वाट पाहत आहे का?’ अशा तक्रारी जोर धरत आहेत.प्रशासनाच्या तयारीवर टीकापहिल्याच पावसात मुंबई आणि उपनगरांतील परिस्थितीने प्रशासनाच्या पूर्व तयारीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. उपाययोजनांमध्ये अपयश आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. रहिवाशांनी प्रशासनाकडून तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai Rain News : मुंबईत पहिल्याच पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, लोकल सेवेवर परिणाम; पुढील काही तास धोक्याचे, हवामान विभागाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.