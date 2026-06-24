मुंबई

Mumbai Rain: पहिल्याच पावसाने मुंबईची पोलखोल! वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली; नेमकं कुठे आणि काय घडलं?

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Mumbai Monsoon Chaos: Wall Collapse, Flooding and Rail Disruptions Trigger Alarm

Mumbai Monsoon Chaos: Wall Collapse, Flooding and Rail Disruptions Trigger Alarm

esakal

Sandip Kapde
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मुंबईसह उपनगरांमध्ये मॉन्सूनच्या पहिल्याच मुसळधार पावसाने मोठी दैना घडवली. रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसाने शहरातील अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण केली, तर काही ठिकाणी मोठ्या दुर्घटना घडल्या. सुदैवाने अनेक घटनांमध्ये जीवितहानी टळली, मात्र नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला.

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