मुंबई

Mumbai Rain: वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर खड्डेच खड्डे, पावसाने पोलखोल; वाहतूक धीम्या गतीने, वाहनांच्या रांगा

Mumbai Potholes: मुंबईत पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. मात्र यामुळे मुंबईतील अनेक रस्त्यांसह महामार्गांवरील खड्ड्यांचे पितळ उघडे पडले असून नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
Mumbai Rain Exposed Potholes

Mumbai Rain Exposed Potholes

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत मागील तीन दिवसांपासून पावसाने शहरासह उपनगरात चांगलीच हजेरी लावली आहे. पावसामुळे संपूर्ण शहरात गारवा पसरला असून उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र सतत पडत असणाऱ्या पावसामुळे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेली असून वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिणामी मुंबईकरांचे हाल होत असल्याचे समोर येत आहे.

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