Mumbai Rain: वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर खड्डेच खड्डे, पावसाने पोलखोल; वाहतूक धीम्या गतीने, वाहनांच्या रांगा

मुंबई : मुंबईत मागील तीन दिवसांपासून पावसाने शहरासह उपनगरात चांगलीच हजेरी लावली आहे. पावसामुळे संपूर्ण शहरात गारवा पसरला असून उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र सतत पडत असणाऱ्या पावसामुळे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेली असून वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिणामी मुंबईकरांचे हाल होत असल्याचे समोर येत आहे. .यंदा पावसाने महिनाभर उसंत घेतल्यानंतर रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर मलमपट्टी करण्याचे काम प्रशासनाकडून करण्यात आले. मात्र सततच्या पावसामुळे मुंबईतील अनेक रस्त्यांसह पूर्व-पश्चिम दोन्ही द्रुतगती महामार्गांवरील खड्ड्यांचे ‘पितळ’ उघडे पडले आहे. या खड्ड्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात केलेली ‘मलमपट्टी’ पावसामुळे निघाली असून या मार्गांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. .Mumbai Rain Update: इस्ट टू वेस्ट! वाहतूक कोंडीने मुंबईकर त्रस्त; रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळ्याच्या काळात रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत येणारी तक्रार २४ तासांच्या आत निकाली काढली जाईल, याची खात्री करावी; असे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून रस्ते विभागातील अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत..बीएमसीने (BMC) बोरिवली पश्चिम भागातील एक व्हिडिओही शेअर केला, ज्यामध्ये महानगरपालिकेचे कर्मचारी साचलेले पाणी काढून टाकण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी गटारे मोकळी करताना दिसत आहेत. 'पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता असल्याने महानगरपालिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके सतर्क आहेत आणि संपूर्ण शहरात पावसाशी संबंधित घटनांवर लक्ष ठेवून आहेत' असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.