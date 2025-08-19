Mumbai Rain: पावसामुळे भलेमोठे झाड १० ते १२ रिक्षांवर कोसळले, तर कुर्ल्यात वीज पुरवठा खंडित, रहिवाशांचे हाल

पहाटेपासून धुव्वाधर कोसळणाऱ्या पावसामुळे आज सकाळपासून मिठी नदीचे पाणी लगतच्या कुर्ला, कमानी, क्रांती नगर, तकीयवार्ड, शिक्षक नगर, कुर्ला डेपो, टॅक्सीमन कॉलनी परिसरातील घरात शिरले. त्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिने खबरदारीचा उपाय म्हणून सकाळी आठ वाजल्यापासून वीज पुरवठा बंद केला. त्यामुळे एकीकडे घरात पाणी आणि काळोख झाल्याने झोपडपट्टी परिसरातील रहिवाशांचे आज प्रचंड हाल झाले..भांडुप लेख रोड परिसरामध्ये झाड कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. या झाडाखाली दहा ते बारा रिक्षा चिरडल्या गेल्या आहेत. सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. सकाळपासून मुसळधार पावसासह सोसाट्याचा वारा देखील सुटला आहे. ज्यामुळे या परिसरातील झाडे पडली आहेत. या घटनेने खळबळ उडाली आहेत. तसेच झाड बाजूला करण्याचे काम सुरू आहे..Mumbai Local: पावसाने पुन्हा दाखवला ‘आपला जोर’! रेल्वे रुळांवर ११ इंच पाणी; प्रवासी अडकले अन् स्टेशनवर मोठी गर्दी.मिठी नदीचे पात्र आधीच अतिक्रमणामुळे अरुंद झाले आहे. तसेच पालिकेने पुरता गाळही काढलेला नाही. तसेच विहार आणि तुळशी तलाव पूर्ण भरल्याने संजय गांधी उद्यानात पडणारे पावसाचे संपूर्ण पाणी येत असल्याने सकाळपासून मिठी नदीने धोक्याच्या पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे कुर्ला डेपो, क्रांती नगर, कपाडिया नगर, टॅक्सीमन कॉलनी, शिक्षक नगर, हरी मस्जिद, कुर्ला गार्डन, साईनाथ नगर, महाराष्ट्र नगर परिसरात पाणी भरल्याने अनेकांच्या घरात पाणी भरले. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन अपघात घडू नये म्हणून अदानी इलेक्ट्रिसीटीने वीज पुरवठा खंडित केल्याने रहिवाशांची मोठी गैरसोय झाली..सकाळपासूनच सुरू असलेल्या पावसाने आमच्या घरात पाणी भरले आहे. त्यामुळे स्वयंपाक करता आला नाही. सकाळी आठ वाजल्यापासून आम्ही उभा आहोत. बसायला ना कोरडी जागा आहे, ना जेवण अशी परिस्थिती असल्याची खंत शिवाजी यमगर या परीघ खाडी येथील रहिवाशाने व्यक्त केली. तसेच पाऊस आणखी किती येणार, पाणी कमी होणार की वाढणार याची चिंता असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Mumbai Rain Update: रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा फटका! लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचे हाल.प्रतिक्रिया- पालिकेने गटारे, नाले आणि मिठी नदी व्यवस्थित साफ केलेली नाही. त्यामुळेच पाणी वाहून न जाता अडून राहत आहे. त्यामुळे थोडाजरी पाऊस आला तरी घरात पाणी शिरत आहे.- विलास पाखरे, रहिवासी- आधीच पावसाचे पाणी घरात शिरलेले असतानाच दुपारी आलेल्या भरतीमुळे मिठी नदीतील घाण पाण्याने घरात आली आहे. त्यामुळे घरात उभा राहणेही कठीण झाले आहे.- आफताब कुरेशी, रहिवासी- पालिका, सरकार सतर्कतेचा इशारा देऊन मोकळे झाले आहे. पण आज आमच्या घरात शिरणाऱ्या पाण्याला जबाबदार कोण, आमच्या घरात घुसणारे पाणी कधी थांबणार याबाबत कोणीच बोलत नाही, उपाय योजना करत नाही. वर्षांनुवर्षे हीच परिस्थिती आहे.- कमलाकर काळे, रहिवासी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.