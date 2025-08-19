मुंबई

Mumbai Rain: पावसामुळे भलेमोठे झाड १० ते १२ रिक्षांवर कोसळले, तर कुर्ल्यात वीज पुरवठा खंडित, रहिवाशांचे हाल

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसामुळे एका बाजूला घरात पाणी आणि दुसरीकडे काळोख अशी परिस्थिती रहिवाशांची झाली आहे. पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
Mumbai Rain Update
Mumbai Rain UpdateESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

पहाटेपासून धुव्वाधर कोसळणाऱ्या पावसामुळे आज सकाळपासून मिठी नदीचे पाणी लगतच्या कुर्ला, कमानी, क्रांती नगर, तकीयवार्ड, शिक्षक नगर, कुर्ला डेपो, टॅक्सीमन कॉलनी परिसरातील घरात शिरले. त्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिने खबरदारीचा उपाय म्हणून सकाळी आठ वाजल्यापासून वीज पुरवठा बंद केला. त्यामुळे एकीकडे घरात पाणी आणि काळोख झाल्याने झोपडपट्टी परिसरातील रहिवाशांचे आज प्रचंड हाल झाले.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
tree
Weather
power cut
Weather Department
weather forcast
Mumbai Monsoon
monsoon update
Weather Update maharashtra
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com