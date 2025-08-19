Mumbai Rain Update : मुंबईत पावसाचा कहर! भिंत कोसळल्याची घटना, रहिवाशांचे स्थलांतर

Heavy rainfall in Mumbai caused a protection wall collapse at Janaki Kutir chawl, Bhandup : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुंबईतील सर्व सामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून मुंबईची जीवन वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम झाला. डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रचंड हाल झाले. .भांडुप पश्चिमेतील महाराष्ट्र नगर, जानकी कुटीर चाळीची संरक्षण भिंत कोसळल्याने येथे राहणाऱ्या चार कुटुंबांना इतरत्र हलविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तसेच चाळ नं. १, कांबळे कंपाऊंड, प्रताप नगर रोड, भांडुप पश्चिम येथेही संरक्षण भिंत कोसळल्याने येथील दोन कुटुंबीयांना इतरत्र स्थलांतर करण्याची आवश्यकता आहे..Mumbai Rain: मुंबई बुडतेय का? मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प, रस्ते-रेल्वे-हवाई सेवा विस्कळीत, नागरिक हैराण... फोटोतून पाहा भीषणता!.याबाबत एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी यांच्याशी ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील संपर्कात असून ज्या कुटुंबियांना नोटीस दिली आहेत, त्यांचे स्थलांतर योग्य त्या ठिकाणी करण्यात यावे, यासाठी ते पाठपुरवठा करीत आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात .याशिवाय कांदिवलीतील गौतम नगर परिसरात 45 वर्षीय व्यक्ती पाण्यात बुडाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाचे जवान आणि समता नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून शोधमोहीम सुरू आहे. पोलीस आणि फायर रेस्क्यू पथक त्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.