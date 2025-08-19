मुंबई

Mumbai Rain Update : मुंबईत पावसाचा कहर! भिंत कोसळल्याची घटना, रहिवाशांचे स्थलांतर

Bhandup Wall Collapse, Families Shifted : भांडुप येथील महाराष्ट्र नगर व कांबळे कंपाऊंड प्रताप नगर रोड येथील जानकी कुटीर चाळीतील संरक्षण भिंत कोसळली.
Mumbai Rain Update
Mumbai Rain Updateesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Heavy rainfall in Mumbai caused a protection wall collapse at Janaki Kutir chawl, Bhandup : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुंबईतील सर्व सामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून मुंबईची जीवन वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम झाला. डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रचंड हाल झाले.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com