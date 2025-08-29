मुंबई

Weather Update : गोवा, कोकण किनारपट्टीवर मान्सून पुन्हा सक्रिय; मुसळधार पावसाची शक्यता, मुंबईत 'हवामान'ची स्थिती कशी?

Mumbai Rain Update : Ganeshotsav Weather Forecast - सिंधुदुर्ग-गोव्यात १७० मिमीहून अधिक पाऊस, मुंबईत यलो अलर्ट कायम
Mumbai Rain Update
Mumbai Rain Updateesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Mumbai Rain Update : गणेशोत्सवाच्या आगमनाच्या दिवशी, तसेच दीड दिवसांच्या गणपती विसर्जनावेळी (Ganeshotsav Rain Update) कोकण व महामुंबई परिसरात अधूनमधून जोरदार सरींची नोंद झाली. सिंधुदुर्ग आणि गोवा भागात गेल्या २४ तासांत १७० मिमीहून अधिक पाऊस पडला. मात्र, उत्तर कोकणात पावसाचा जोर तुलनेने कमी होता.

