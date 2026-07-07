मुंबईकरांसाठी गूडन्यूज! मुसळधार पावसाने ७ धरणांच्या पाणीसाठा २९ टक्क्यांवर, २४ तासात १२ टक्क्यांची वाढ

घाटमाथ्यावर रविवारपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने पुणे-मुंबई दळणवळणाचीच तिहेरी कोंडी झाली. बोरघाटात रेल्वे मार्गावर पहाटे चारच्या सुमारास दरडी कोसळल्याने तिन्ही रेल्वे मार्ग बंद झाले. दरम्यान, पालघरला ढगफुटीसदृश्य पावसामुळे हाहाकार उडाला. मुंबईसह उपनगराला मुसळधार पावसानं झोडपलं. या पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. Mumbai Water Stock Rises Sharply After Monsoon Showers.मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे पाणी पातळीत जवळपास २९ टक्क्यांनी वाढ झालीय. गेल्या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा २८.९२ % झाला आहे . गेल्या २४ तासात जलाशयातील पाणीसाठ्यात १२ % वाढ झाली आहे. मुंबई शहर व उपनगरात अधूनमधून पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. शहर आणि उपनगर परिसरात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे. अधूनमधून ताशी ६० ते ७० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याचीही दाट शक्यता आहे..नाशिकचं संकट अहिल्यानगरच्या दिशेनं, ढगफुटीसदृश्य पावसाचा भोवरा पुढे सरकला.धरणसाठा किती?अप्पर वैतरणा धरणात १२.२५ टक्के, मोडकसागर ५२.२२ टक्के, तानसा ४२.८५ टक्के, मध्य वैतरणा, २६.१२ टक्के, भातसा २४.९२ टक्के, विहार, ९८.९८ टक्के तुलसी ९५.८८ टक्के भरलं आहे. सातही धरणांच्या एकूण पाणीसाठ्याच्या २९ टक्के पाणी साठा सध्या असल्याची माहिती बीएमसीने दिलीय. गेल्या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा २८.९२ % झाला आहे . गेल्या २४ तासात जलाशयातील पाणीसाठ्यात १२ % वाढ झाली आहे..पुढील २४ धोक्याचेकुलाबा वेधशाळेने पुढील २४ तासांसाठी मुंबई शहर आणि उपनगरांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच पावसासोबतच ताशी ७० ते ८० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..भरतीच्या लाटाभरतीच्या लाटा जवळपास ४ मीटरपर्यंत उसळण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आलीय. दुपारी साडे चार वाजता आणि ८ जुलैला पहाटे पावणे सहाच्या सुमारास भरतीच्या मोठ्या लाटा उसळतील. त्यामुळे या वेळेत किनाऱ्यावर जाणं टाळा असं आवाहन बीएमसीकडून करण्यात आलंय..ऑरेंज अलर्ट, शाळांना सुट्टीभारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगराला मंगळवार, दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी अति मुसळधार पावसाचा (Orange Alert) इशारा दिला आहे, तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असाही इशारा आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा आणि महाविद्यालयांना उद्या, मंगळवार, दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात येत आहे. आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असे आवाहनदेखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.