मुंबई

Mumbai Rains: मुसळधार पाऊस व भरतीचा तडाखा: वसई-नालासोपारा-विरार रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली, लोकल व लांब पल्ल्याच्या गाड्या ठप्प

मुसळधार पाऊस व भरतीमुळे वसई-नालासोपारा-विरार रेल्वे ट्रॅक पाण्याखाली; लोकल व लांब पल्ल्याच्या गाड्या ठप्प, प्रवाशांचे हाल
Heavy rainfall and high tide flooded railway tracks, disrupting Western Railway local and long-distance train services between Vasai and Virar.

Heavy rainfall and high tide flooded railway tracks, disrupting Western Railway local and long-distance train services between Vasai and Virar.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : रेल्वे हि मुंबई,वसई विरार करांची लाईफ लाईन मानली जाते . परंतु आज हि लाईफलाईन रेल्वे ट्रॅकवर पाणी आल्याने ठप्प झाल्याचे चित्र दिसत होते. गेल्या आठवडा भरापासून सुरु असलेल्या पावसाने आज रौद्र रूप दाखवले सकाळ पासून मुसळधार कोसळणारा पाऊस आणि त्यात समुद्राला आलेली भरती यामुळे रेल्वे ट्रक हि पाण्याखाली गेल्याने पश्चिम रेल्वेवरील लोकलसह लांब पल्ल्याच्या गाड्याची वाहतूक ठप्प झाली आहे.

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