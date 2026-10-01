मुंबईत समुद्रात अडकलेल्या जहाजात चोरीसाठी गेले, ४ जणांचा मृत्यू; एकाला जखमी अवस्थेत काढलं बाहेर, काय घडलं?

मुंबईत एका परदेशी जहाजावर चोरी करायला जाणं चौघांच्या जीवावर बेतलंय. जहाजाच्या आत पाईप कापताना गॅस गळती होऊन चौघांचा मृत्यू झाला आहे. गॅस गळतीमुळे गुदमरले असावेत किंवा स्फोटासारखी घटना घडल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. गोराई मनोरी परिसरात एक परदेशी जहाज अडकलं आहे. यावर घडलेल्या घटनेची माहिती मिळताच गोराई पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास केला जात आहे..याबाब मिळालेली माहिती अशी की, जहाज काही महिन्यांपूर्वी खराब हवामानामुळे मनोरीच्या किनाऱ्याजवळ येऊन अडकले होते. त्यानंतर या जहाजावर चोरी करण्यासाठी काही जण वारंवार जात असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. याआधी दोन वेळा जहाजातून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरी केल्याचा संशय आहे..दरम्यान, तिसऱ्यांदा सात जणांची टोळी छोट्या बोटीने जहाजापर्यंत पोहोचल्याची प्राथमिक माहिती आहे. यातील काही जण जहाजाच्या बाहेर थांबले होते, तर चौघे आत जाऊन पाईप कापण्याचा प्रयत्न करत होते. याचवेळी जहाजाच्या इंजिन रूमजवळ गॅस गळती झाल्याचा संशय आहे. गॅसच्या संपर्कात आल्याने चौघांचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. एका व्यक्तीला जखमी अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले, तर इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे..घटनेनंतर पोलिस, तटरक्षक दल आणि इतर यंत्रणांनी जहाजाची पाहणी केली. मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांची ओळख आणि दुर्घटनेचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी तपास सुरू आहे. जहाजाच्या मालकाशी संबंधित जुन्या प्रकरणाचाही तपास यंत्रणांकडून केला जात आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.