Mumbai: धक्कादायक! मुंबईत एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; पोलिसांना वेगळाच संशय, काय घडलं?

मुंबई : सध्या उन्हाच्या झळा नागरिकांना सहन कराव्या लागत आहेत. यामुळे उन्हात उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कलिंगड खाल्ले जाते. कलिंगड हे उन्हाळ्यावर एक रामबाण उपाय आहे. मात्र हेच कलिंगड खाऊन मुंबईत चार जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील पायधुनी भागात सोमवार (ता. २७) रोजी पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांची प्रकृती गंभीररित्या बिघडली असल्याची माहिती समोर आली. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ पसरली आहे..नेमके काय घडले?'F3 News' या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील पायधुनी परिसरात घाटी गल्ली येथील एका कुटूंबातील सदस्यांनी शनिवारी रात्री घरी झालेल्या एका मेळाव्यानंतर कलिंगड खाल्ला. मात्र ते खाताच सर्व सदस्यांना उलट्या, चक्कर येणे आणि पोटदुखीचा त्रास झाला. काही तासांतच सदस्यांची प्रकृती आणखी खालावली..दरम्यान, रविवारी सकाळी या कुटुंबातील दोन मुली बेशुद्धावस्थेत आढळल्या. त्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी हलवण्यात आले असता तिथे एका मुलीला दाखल करताच मृत घोषित करण्यात आले. तर दुसऱ्या मुलीचा काही तासांनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यानंतर काही वेळातच, दोन्ही पालकांचाही मृत्यू झाला..सध्या चारही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याची माहिती आहे..मृत व्यक्तींची माहितीअब्दुल्ला डोकडिया (४०), नसरीन डोकडिया (३५) आणि त्यांच्या मुली आयेशा (१६) व झैनब (१३) असे मृतांची नावे आहेत. हे कुटुंब घाटी गल्ली येथील 'मुघल बिल्डिंग'मध्ये राहत होते.