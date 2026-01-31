मुंबई

मुंबईकरांनो सावधान! तब्येतीची घ्या काळजी, Viral Video नंतर तुमचंही वाढेल टेंशन

Mumbai Smog Video Viral मुंबईतील उंच इमारती धुक्यात हरवल्यासारखं दिसणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण हे धुकं नाही तर प्रदुषणामुळे तयार झालेलं धुरकं आहे.
Mumbai Smog Video Goes Viral Pollution Not Fog Causes Alarm

Esakal

सूरज यादव
राज्यात सध्या हवामानात सातत्याने बदल होत असून पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याचं चित्र आहे. गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावली होती. त्यानंतर तापमानात अचानक चढ-उतार पाहायला मिळाले. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार वातावरण ढगाळ राहिल्याने थंडीची तीव्रता कमी झाली आहे. दरम्यान, मुंबईत हवामानासोबतच हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

