मुंबईकरांनो सावधान! तब्येतीची घ्या काळजी, Viral Video नंतर तुमचंही वाढेल टेंशन

राज्यात सध्या हवामानात सातत्याने बदल होत असून पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याचं चित्र आहे. गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावली होती. त्यानंतर तापमानात अचानक चढ-उतार पाहायला मिळाले. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार वातावरण ढगाळ राहिल्याने थंडीची तीव्रता कमी झाली आहे. दरम्यान, मुंबईत हवामानासोबतच हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे..मुंबई महानगरपालिकेच्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार शहरातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) आठवड्याभरात १५० ते २०० दरम्यान नोंदवला गेला आहे. हा निर्देशांक खराब श्रेणीत मोडतो. या प्रदूषित हवेमुळे शहरात धुरकं (स्मॉग) पसरल्याचं स्पष्ट दिसतंय..सोशल मीडियावर सध्या मुंबई शहरातला एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. त्यात मुंबईतील उंच इमारती धुक्यात हरवल्यासारख्या दिसत आहेत. पण हे धुकं नाही तर प्रदुषणामुळे तयार झालेलं धुरकं आहे. वाहनांची वाढती संख्या, बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ, हवामानातील आर्द्रता यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होते..प्रदूषित हवेमुळे श्वसनाचे विकार, डोळ्यांची जळजळ, घसा खवखवणे, दम्याचे झटके आणि वृद्ध व लहान मुलांमध्ये आजार बळावण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घेतली पाहिजे. श्वसनाचे त्रास जाणवल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. हवामान आणि प्रदूषणाची ही स्थिती काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता असल्याने मुंबईकरांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे..