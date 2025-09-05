Mumbai Police : मुंबईत घुसले तब्बल 14 पाकिस्तानी दहशतवादी? 400 किलो आरडीएक्ससह 26/11 पेक्षा भयानक हल्ल्याचा कट? पोलिस यंत्रणा सतर्क

मुंबई : मुंबईतून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गुरुवारी (ता. ४) संध्याकाळी मुंबई वाहतूक नियंत्रण कक्षाला (Mumbai Traffic Control Room) त्यांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर (Mumbai WhatsApp Terror Alert) दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचा खोटा संदेश प्राप्त झाला..एका मोबाईल क्रमांकावरून पाठवलेल्या या संदेशात शहरातील विविध वाहनांमध्ये मानवी बॉम्ब ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, हल्ल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले..Message पाठवणाऱ्याने स्वतःला पाकिस्तानस्थित जिहादी गटाचा सदस्य म्हणून ओळख देत, तब्बल १४ दहशतवादी मुंबईत प्रवेश केल्याचा इशारा दिला होता. या संदेशामुळे पोलिस विभाग सतर्क झाला असून तपास सुरू करण्यात आला आहे..NASA Report : 2050 पर्यंत अमेरिका पाण्याखाली? नासाच्या अहवालाने उडाली खळबळ, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर वाढणार दबाव!.अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशीदरम्यान हा इशारा खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील, शहरातील सुरक्षेसाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.