Mumbai Police : मुंबईत घुसले तब्बल 14 पाकिस्तानी दहशतवादी? 400 किलो आरडीएक्ससह 26/11 पेक्षा भयानक हल्ल्याचा कट? पोलिस यंत्रणा सतर्क

Fake terror alert on Mumbai Traffic Control WhatsApp number : मुंबईत हल्ल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आल्याचा दावा
बाळकृष्ण मधाळे
मुंबई : मुंबईतून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गुरुवारी (ता. ४) संध्याकाळी मुंबई वाहतूक नियंत्रण कक्षाला (Mumbai Traffic Control Room) त्यांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर (Mumbai WhatsApp Terror Alert) दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचा खोटा संदेश प्राप्त झाला.

