Mumbai Local Disruption : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मुंबई-ठाणे लोकल रेल्वेसेवा खोळंबली, प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Mumbai Local : मध्य रेल्वेच्या मुंबई–ठाणे मार्गिकेवरील अनेक गाड्या थांबल्या किंवा उशिरा सुटल्या.स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि गोंधळ निर्माण झाला.तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे.
Yashwant Kshirsagar
  1. घाटकोपर–विक्रोळी दरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई–ठाणे लोकल सेवा ठप्प झाली.

  2. सकाळच्या गर्दीत लोकल उशिरा धावत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.

  3. चाकरमान्यांना वेळेवर कामावर पोहोचणे कठीण झाले.

मुंबईतून मोठी बातमी समोर येत आहे. मध्य रेल्वेवरील मुंबई ठाणे लोकलसेवा सकाळीच खोळंबली यामुळे चाकरमान्यांचे हाल झाले. सकाळी कामावर जाणाऱ्या लोकांची प्रचंड गर्दी असते मात्र लोकलचा खोळंबा झाल्याने प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. मात्र काही वेळानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.

