Mumbai Local Disruption : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मुंबई-ठाणे लोकल रेल्वेसेवा खोळंबली, प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Summaryघाटकोपर–विक्रोळी दरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई–ठाणे लोकल सेवा ठप्प झाली.सकाळच्या गर्दीत लोकल उशिरा धावत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.चाकरमान्यांना वेळेवर कामावर पोहोचणे कठीण झाले..मुंबईतून मोठी बातमी समोर येत आहे. मध्य रेल्वेवरील मुंबई ठाणे लोकलसेवा सकाळीच खोळंबली यामुळे चाकरमान्यांचे हाल झाले. सकाळी कामावर जाणाऱ्या लोकांची प्रचंड गर्दी असते मात्र लोकलचा खोळंबा झाल्याने प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. मात्र काही वेळानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार घाटकोपर आणि विक्रोळी मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई वरुन ठाण्याकडे जाणारी मार्गिका बंद होती. त्यामुळे लोकल ट्रेन्स खोळंबल्या या मार्गावरील स्थानकांत सकाळच्या सुमारास चाकरमान्यांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. .विक्रोळी ते कांजूरमार्ग स्थानकादरम्यान डाउन धीम्या मार्गावर आज सकाळी 7.32 वाजता रुळाला तडा आढळला. अभियंत्रिकी पथकाने तातडीने तपास सुरू करून 7.58 वाजता मार्ग सुरक्षित घोषित केला. दरम्यान, दक्षतेच्या भाग म्हणून गाड्यांचा वेग 30 किमी प्रतितास ठेवण्यात आला. .या काळात धीम्या लोकल गाड्यांना माटुंगापासून जलद मार्गावर वळवण्यात आले होते. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत झाली आहे..FAQs – 1. मुंबई–ठाणे लोकल का बंद झाली? ➡️ घाटकोपर–विक्रोळी येथे तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मार्गिका बंद करण्यात आली.2. कुठल्या मार्गावर जास्त परिणाम झाला? ➡️ मध्य रेल्वेच्या मुंबई–ठाणे मार्गावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.3. प्रवाशांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला?(What problems are passengers facing?)➡️ लोकल उशिरा धावल्याने गोंधळ, प्रचंड गर्दी आणि कामावर उशीर पोहोचण्याची समस्या.4. सकाळच्या वेळेतच सेवा खंडित का झाली? ➡️ बिघाड सकाळी घडल्यामुळे पीक आवर्समध्ये गाड्यांची धावपळ थांबली.5. बिघाड दुरुस्तीचे काम सुरू आहे का? ➡️ होय, रेल्वे तांत्रिक पथक बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम करत आहे.6. सेवा सामान्य कधी होईल? ➡️ बिघाड पूर्ण दुरुस्त झाल्यानंतर लवकरच सेवा सुरळीत करण्याची शक्यता आहे.