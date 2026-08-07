मुंबई

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांसाठी चिंतेची बातमी! ११ ऑगस्टला पाणी साठवून ठेवा; 'या' भागात २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार

Water Supply to Be Suspended in Mumbai: वैतरणा पाइपलाइनच्या कामामुळे मुंबईतील काही भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत राहणार आहे. ११ ऑगस्टला २४ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.
BMC Schedules Major Water Supply Shutdown in Mumbai for Infrastructure Upgrade

BMC Schedules Major Water Supply Shutdown in Mumbai for Infrastructure Upgrade

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईकरांसाठी चिंतेची बातमी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील काही भागांमध्ये २४ तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. बीएमसीने माहिती दिली आहे की, २४०० मिमी व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिनीच्या कामानिमित्त अंशतः शटडाउन होणार आहे. यासाठी, मंगळवार, ११ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ते बुधवार, १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत के साऊथ आणि संपूर्ण एच ईस्ट वॉर्डमधील पाणीपुरवठा बाधित होईल.

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