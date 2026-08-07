Mumbai Water Cut: मुंबईकरांसाठी चिंतेची बातमी! ११ ऑगस्टला पाणी साठवून ठेवा; 'या' भागात २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार

मुंबईकरांसाठी चिंतेची बातमी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील काही भागांमध्ये २४ तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. बीएमसीने माहिती दिली आहे की, २४०० मिमी व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिनीच्या कामानिमित्त अंशतः शटडाउन होणार आहे. यासाठी, मंगळवार, ११ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ते बुधवार, १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत के साऊथ आणि संपूर्ण एच ईस्ट वॉर्डमधील पाणीपुरवठा बाधित होईल..मुंबई महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही वॉर्डांमधील पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. बीएमसीच्या शटडाउन दरम्यान के साऊथ वॉर्डच्या अनेक भागांमध्ये कमी दाबाने पाणी उपलब्ध होईल, तर संपूर्ण एच ईस्ट वॉर्डमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. कबीर नगर, बामनवाडा, पारसीवाडा, एअरपोर्ट एरिया, तरुण भारत कॉलनी, इस्लामपुरा, देऊळवाडी, फिश मार्केट, घाटीवाडा, चाकळा आणि पी अँड टी कॉलनी यांसारख्या के साऊथ भागातील लोकांना ११ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल..Voter List : मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदाराला पुन्हा मिळणार स्थान; फॉर्म ६ भरून द्यावा लागणार पुरावा.त्याचप्रमाणे ११ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ ते रात्री १० या वेळेत कोलडोंगरी, ओल्ड पोलीस लेन, विजय नगर (सहर रोड) आणि मोगरपाडा येथे कमी दाबाने पाणी उपलब्ध असेल. १२ ऑगस्ट रोजी, सहार गाव, सुतार पाखडी आणि कार्गो कॉम्प्लेक्स येथे सकाळी ५ ते ८ या वेळेत कमी दाबाने पाणी उपलब्ध असेल. शटडाउन दरम्यान डोमेस्टिक एअरपोर्ट, हँगर स्टाफ कॉलनी, एअर इंडिया कॉलनी, सांताक्रूझ ईस्ट, वांद्रे टर्मिनस आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील..१२ ऑगस्ट रोजी, संपूर्ण एच ईस्ट वॉर्ड, सांताक्रूझ ईस्ट, खार ईस्ट आणि वांद्रे ईस्ट येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे थांबवला जाईल. बीएमसीने बाधित भागातील लोकांना पाणीपुरवठा खंडित असताना आगाऊ पुरेसे पाणी साठवून ठेवण्याचा आणि त्याचा जपून वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, बीएमसीने लोकांना पुढील काही दिवस पिण्याचे पाणी उकळून आणि गाळून घेण्याचे तसेच देखभाल दुरुस्तीच्या कामादरम्यान पालिका प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..मुंबईतील तलावांमधील पाण्याची पातळी ८८.७६ टक्क्यांवर पोहोचली, चार जलाशय अजूनही ओसंडून वाहत आहेत. भांडुप मास्टर कंट्रोल सेंटरच्या जल अभियांत्रिकी विभागाच्या माहितीनुसार, गुरुवार, ६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत, मुंबईला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये एकूण १२,८४,६०८ दशलक्ष लिटर पाणी होते, जे त्यांच्या एकूण जिवंत साठवण क्षमतेच्या ८८.७६ टक्के आहे. सध्याचा साठा गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा जास्त आहे, जेव्हा जलाशयांमध्ये १२,९१,५७७ दशलक्ष लिटर (८९.२७ टक्के) पाणी होते..Dombivli Politics: डोंबिवलीत कार्यकर्त्यांची 'घरवापसी'! भाजपात गेले, पस्तावले अन् पुन्हा मनसेत परतले, राजू पाटलांचा भाजपवर निशाणा.तलावांची पातळी २०२४ पेक्षा खूपच कमी आहे, जेव्हा तलावांमध्ये १३,०३,५८० दशलक्ष लिटर पाणी होते, जे एकूण जिवंत साठ्याच्या ९०.०७ टक्के होते. सात पूर्ण भरलेल्या जलाशयांपैकी मोडक सागर, विहार आणि तुळसी यांचा पाणीसाठा १०० टक्के आहे, तर तानसा जलाशयात ९९.४२ टक्के पाणीसाठा आहे. मध्य वैतरणा ९१.९९ टक्क्यांवर आहे, तर शहरातील सर्वात मोठा जलाशय असलेल्या भातसामध्ये ८६.२८ टक्के पाणीसाठा आहे, आणि वरचा वैतरणा सर्वात कमी भरलेला असून त्यात ७८.८३ टक्के पाणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.