The new Mumbai to Konkan Ro-Ro ferry service starting September 1 promises faster, cheaper, and comfortable travel for passengers.
Mumbai Konkan Ro-Ro Ferry: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून मुंबई ते कोकण रो-रो फेरी सुरू होणार

Mumbai to Konkan Ferry: लांब आणि थकवणारा रस्ता प्रवास जवळजवळ निम्म्याने कमी होईल.
Published on

Mumbai to Konkan Ro-Ro Ferry Service Starts from September 1: मुंबई ते कोकण प्रवास आता सोपा होणार आहे. रो-रो फेरी सेवा १ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. ही सेवा मुंबईला रत्नागिरीतील जयगडला फक्त ३ ते ४ तासांत आणि सिंधुदुर्गातील विजयदुर्गला ५ ते ६ तासांत जोडेल. 

रो-रो फेरीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तिचा वेळ. मुंबईहून विजयदुर्गला रस्त्याने पोहोचण्यासाठी १०-१२ तास लागतात, परंतु फेरीने हा प्रवास फक्त ५-६ तासांचा असेल. ही फेरी केवळ लोकांनाच नाही तर त्यांच्या वाहनांनाही घेऊन जाईल, ज्यामुळे पुढचा प्रवास सोपा होईल. या फेरीत ५० चारचाकी आणि ३० दुचाकी वाहून नेऊ शकतात.

ही सेवा मुंबई आणि मांडवा (अलिबाग) दरम्यान धावणाऱ्या एक तासाच्या रो-रो फेरीसारखीच आहे, जी मार्च २०२० मध्ये सुरू झाली आणि खूप यशस्वी झाली. आता या नवीन सेवेने कोकणातील अधिक भागांना जोडण्याची योजना आहे. भविष्यात श्रीवर्धन आणि मांडवा सारख्या नवीन जेट्टी देखील जोडल्या जातील.

या सेवेमुळे लांब आणि थकवणारा रस्ता प्रवास जवळजवळ निम्म्याने कमी होईल. कोकण रेल्वे आणि मुंबई-गोवा महामार्गानंतर, आता सागरी मार्ग कोकणातील लोकांसाठी एक नवीन भेट असेल. जहाजबांधणी मंत्री नितेश राणे यांनी या फेरीची पाहणी केली आणि ती कोकणाची शान असल्याचे म्हटले.

ही फेरी मुंबईच्या भाऊचा धक्का टर्मिनलवरून धावणार आहे. ही सेवा पूर्वी गणेश चतुर्थीपासून सुरू होणार होती, परंतु खराब हवामानामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात येत आहे.

याबाबत नितेश राणे म्हणाले की, हवामान आता चांगले होत आहे आणि पुढील पाच दिवसांत चाचणी घेतल्यानंतर, ही फेरी सकाळी ६:३० वाजता भाऊचा धक्का टर्मिनल (मुंबई) येथून धावेल. कोकणाचे सौंदर्य जलद आणि आरामात पाहू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची बातमी आहे.

