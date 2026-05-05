Mumbai Traffic: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 'या' महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक १४ दिवस पूर्णतः बंद, कधी? जाणून घ्या...

मुंबई : बकरी ईदच्या अनुषंगाने कुब्रानीसाठी येणारी बकरे वाहून नेणारी वाहने मानखुर्द घाटकोपर लिंकरोड वरील शिवाजीनगर जंक्शन (लोटस जंक्शन), बैगणवाडी जंक्शन, आय.ओ.सी. जंक्शन मुंबई येथे वाढण्याची शक्यता आहे. वाहतुकीस अडथळा आणि गैरसोय होवू नये म्हणून वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. हे सदरचे आदेश हे १७ ते ३० मे दरम्यान लागू असणार आहेत..प्रवेश बंदी खालील रस्त्यांवर सर्व प्रकारच्या जड व माल वाहनांना (बेस्ट बस आणि जनावरे वाहतूक करणारी वाहने वगळून) २४ तास प्रवेश बंदी करण्यात येत आहे.१. वामन तुकाराम पाटील मार्गः पांजरपोळ जंक्शनपासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत२. गौतमनगर रोडः-शिवाजीनगर जंक्शनपासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत३. पेरीफेरीमार्ग:-एरीस जंक्शन पासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत४. देवनार रोड/गोवडी स्टेशन पश्चिम रोड तानाजी मालुसरे चौक पासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत..एक दिशा मार्गखालील रस्त्यांवर सर्व प्रकारच्या जड व माल वाहनांना २४ तास प्रवेश बंदी करण्यात येत आहे..पार्किंग प्रतिबंधदेवनार पशुवध गृहाच्या जवळ वाहतूक कोंडी होवू नये याकरिता खालील नमूद मार्गावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध राहिल.१. पेराफेरी मार्ग-एरीस जंक्शन पासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत.२. गोवंडी स्टेशन पश्चिम रोड-तानाजी मालुसरे चौकपासून त्या रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यत३. गौतमनगर रोड-शिवाजीनगर जंक्शपासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यंत.४. मधुकर कदम मार्ग-बैगणवाडी जंक्शनपासून तानाजी मालुसरे चौकापर्यत.५. वामन तुकाराम पाटील मार्ग-एन.जी. आचार्य मार्गावरील बोराबादेवी जंक्शनपासून गोवंडी रेल्वे स्टेशन पश्चिम रोडवरील झटका गेटसमोरील जंक्शनपर्यत, गोवंडी रेल्वे स्टेशन ब्रीजवरील सर्व मार्गावर दोन्ही बाजूस वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध राहिल.