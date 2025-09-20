Mumbai : वाहतूक कोंडीत ५ तास अडकली रुग्णवाहिका, दीड वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाटेतच मृत्यू

वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकल्यानं दीड वर्षांच्या मुलाचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याची घटना नालासोपारा इथं घडलीय. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहतूक कोंडीत तब्बल पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ रुग्णवाहिका अडकली होती. यामुळे दीड वर्षांच्या मुलाने उपचाराअभावी वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या रुग्णवाहिकेतच अखेरचा श्वास घेतला. रियान असं मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचं नाव आहे..पेल्हार इथं रियान शेख याचं कुटुंब राहतं. तो नातेवाईकांकडे आला असताना गुरुवारी दुपारी रियान चौथ्या मजल्यावरून खाली पडून दुर्घटना घडली होती. यात रियानच्या पोटाला जबर दुखापत झाली. त्याला जवळच्या गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. मात्र तिथल्या डॉक्टरांनी त्याला इतरत्र हलवण्याचा सल्ला दिला..Woman Cries for Panipuri VIDEO : पाणीपुरीसाठी कायपण…! महिलेन थेट रस्त्यातच ठाण मांडत सुरू केलं मोठ्यानं रडण अन् मग....दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास त्याला दुचाकीवरून रुग्णालयात नेलं. पण दुसरीकडे नेण्यासाठी रुग्णवाहिका मागवण्यात आली. त्याला मुंबईत उपचारासाठी आणलं जात असताना मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. वर्सोवा पूल ते नायगाव फाटा इथल्या वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकली होती..रुग्णवाहिकेलासुद्धा बाहेर पडायला मार्ग नसल्यानं चार तासांपेक्षा जास्त काळ वाहतूक कोंडीत अडकून पडले. शेवटी ससूनवघर गावाजवळ रियानने रुग्णवाहिकेतच अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर रुग्णालयात नेताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं..ठाणे घोडबंदर या मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पहाटे ६ ते रात्री १२ या वेळेत अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी लागू केलीय. यामुळे ठाणे आणि घोडबंदर भागातली वाहतूक सुरळीत झालीय. पण याचा परिणाम वसई-विरार भागातल्या महामार्गावर झाला आहे. या भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.