Fact Check: गिरीश महाजनांची कोंडी करणारी महिला खरंच Bigg Boss मधील पूजा मिश्रा? अखेर सत्य आलं समोर

मुंबई : वरळी परिसरात झालेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर एका महिलेने राज्याचे ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांना थेट जाब विचारल्याची घटना सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन आणि 'व्हीआयपी संस्कृती'वर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. .मंगळवारी वरळी येथील ॲनी बेझंट रोड परिसरात भाजपच्या महिला आघाडीने एक मोठी रॅली आयोजित केली होती. संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा न दिल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी हजारो कार्यकर्त्यांना विविध वाहनांमधून आणण्यात आले होते, तसेच अनेक मान्यवर आणि व्हीआयपी व्यक्तींनी उपस्थिती लावली होती. मात्र, या मोठ्या प्रमाणातील गर्दी आणि वाहनांच्या ओघामुळे परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली..वाहतूक पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयश आल्याने मुख्य रस्त्यांवर प्रचंड कोंडी निर्माण झाली. याच कोंडीत अडकलेल्या एका महिलेने आपला संताप थेट मंत्री आणि पोलिसांसमोर व्यक्त केला. ही महिला पूजा मिश्रा असल्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.मात्र फ्री प्रेस जनरलने या महिलेच्या मर्सिडीज गाडीच्या नोंदणी क्रमांकावरुन त्यांचं नाव शोधलं आहे. श्रीमती ग्रेवाल असे नाव समजलेल्या या महिलेने, आपल्या गाडीतून उतरून मोठ्या आवाजात प्रशासनाला जाब विचारला. त्या गेल्या एका तासापासून वाहतूक कोंडीत अडकल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे त्या आपल्या मुलाला शाळेतून आणण्यासाठी निघाल्या होत्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .महिलांच्या हक्कासाठीच मोर्चा, महिलेची भाषा असंसदीय, पोलिसांना...; मंत्री महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया.व्हिडिओमध्ये त्या संतापाने मंत्री महाजन यांच्या दिशेने जाताना दिसतात. पोलिस आणि कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात असलेल्या मंत्र्यांना त्यांनी थेट "बाहेर जा" असे सुनावले. रस्त्यावर अनेक नागरिक आपल्या वाहनांत बसून हतबल अवस्थेत थांबले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आंदोलनासाठी रस्ता अडवण्याऐवजी जवळच्या मैदानाचा वापर करायला हवा होता, असे मतही त्यांनी मांडले..या घटनेमुळे मुंबईकरांच्या मनात साचलेला संताप उघडपणे समोर आला आहे. अनेक वर्षांपासून 'व्हीआयपी हालचालीं'मुळे सामान्य नागरिकांना भोगावा लागणारा त्रास हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. नेत्यांच्या ताफ्यांना मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी अनेकदा वाहतूक रोखली जाते, ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. काही प्रसंगी तर रुग्णवाहिकांनाही उशीर झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत..दरम्यान, वरळीतील जंबोरी मैदानापासून सुरू झालेला हा मोर्चा एनएससीआय डोमपर्यंत काढण्यात आला होता. या संपूर्ण मार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहनचालक, बसमधील प्रवासी तसेच पादचारी यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..Mumbai BJP Protest Viral Video : वरळीत भाजप मोर्चामुळे वाहतूक ठप्प; कोंडीत अडकलेल्या महिलेने गिरीश महाजनांना झापलं, व्हिडिओ व्हायरल