Mumbai Traffic: प्रभादेवी पूल वाहतुकीसाठी बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग; अत्यावश्यक वाहनांसाठी विशेष सोय

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरु केले जाणार आहे. आजपासून म्हणजेच शुक्रवार (ता. १२) पासून हा पूल वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे. या पुलाजागी नवीन एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपूल बांधणार आहे. या कामामुळे वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्ग लागू करण्यात आले आहेत. .मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) पुलाचे पाडकाम करत त्याजागी द्विस्तरीय पूल बांधण्यात येणार आहे. यामुळे याठिकाणी वाहतूक बंद करण्यात आली असून वाहतूक बदल केली आहे. याबाबत वाहतूक पोलिसांनी आदेश जारी करत वाहन चालकांना नव्या वाहतूक नियमावलीचे पालन करावे असे आवाहन केले आहे..वाहतुकीत बदलपूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहनांनी दादर पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि दादर मार्केटकडे जाण्यासाठी टिळक पुलाचा वापर करावा.परळहून प्रभादेवी आणि लोअर परळकडे जाणारी वाहने सकाळी ७ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत करी रोड पुलाचा वापर करावा.तर परळ आणि भायखळ्याहून वरळी, कोस्टल रोड आणि सी लिंककडे जाणारी वाहने चिंचपोकळी पुलाचा वापर करावा.त्याचप्रमाणे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे येणारी वाहने दादर पश्चिमेकडून दादर पूर्वेकडे जाणारी टिळक पुलाचा वापर करतील.प्रभादेवी आणि लोअर परळहून परळ, टाटा आणि केईएम हॉस्पिटलकडे जाणारी वाहने दुपारी ३ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत करी रोड ब्रिजवरून जाऊ शकतील. त्याच वेळी वरळी आणि सी लिंकवरून येणारी वाहने चिंचपोकळी ब्रिजचा वापर करतील..एकेरी वाहतूक व्यव्स्थामहादेव पालव रोडवर (करी रोड रेल्वे ब्रिज) सकाळी ७ ते दुपारी ३ आणि दुपारी ३ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत एकेरी वाहतूक व्यवस्था लागू केली जाईल.रात्री ११ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत दोन्ही दिशांना वाहतूक सुरळीत राहील..नो पार्किंग मार्गना.म.जोशी मार्ग-काॅ. गुलाबराव गणाचार्य चौक ते धनमिल नाकापर्यंत दोन्ही वाहिनीसेनापती बापट मार्ग-संत रोहिदास चौक ते रखांगी जंक्शनपर्यंत दोन्ही वाहिनीमहादेव पालव मार्ग -काॅ कृष्णा देसाई चौक ते शिंगटे मास्तर चौकपर्यंत दोन्ही वाहिनीसाने गुरुजी मार्ग- संत जगनाडे चौक ते काॅ. गुलाबराव गणाचार्य चौकपर्यंत दोन्ही वाहिनीभवानी शंकर मार्ग-हनुमान मंदिर, कबुतरखाना ते गोपीनाथ गणाचार्य चौकपर्यंत दोन्ही वाहिनीरावबहाद्दूर मार्ग-हनुमान मंदिर ते पोर्तुगिज चर्चेपर्यंत दोन्ही वाहिनीसंपूर्ण डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग दोन्ही वाहिनी.वाहतुकीस दुहेरी मार्ग सुरुसेनापती बापट मार्ग-वडावा नाका ते फितवाला जंक्शनपर्यंत दुहेरी मार्ग चालू राहील. तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी, एमएमआरडीएने परळ आणि प्रभादेवी रेल्वे स्थानकांवर दोन रुग्णवाहिका आणि व्हीलचेअरची व्यवस्था देखील केली आहे.वाहतूक पोलिसांचे आवाहनएल्फिन्स्टन पूल १२५ वर्षे जुना असून तो धोकादायक घोषित करण्यात आला होता. त्यामुळे एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकाम आणि पुनर्बांधणीच्या कामामुळे १२ सप्टेंबर रोजी रात्री ११:५९ वाजल्यापासून हा पूल वाहतुकीसाठी बंद राहील. वाहनचालकांना वाहनांसाठी बनवलेल्या पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.