मुंबई

Mumbai Traffic: प्रभादेवी पूल वाहतुकीसाठी बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग; अत्यावश्यक वाहनांसाठी विशेष सोय

Elphinstone Bridge Construction: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरु केले जाणार आहे. या कामामुळे वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्ग लागू करण्यात आले आहेत.
Mumbai Elphinstone Bridge

Elphinstone Bridge Construction

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरु केले जाणार आहे. आजपासून म्हणजेच शुक्रवार (ता. १२) पासून हा पूल वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे. या पुलाजागी नवीन एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपूल बांधणार आहे. या कामामुळे वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्ग लागू करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
Traffic rules
One way traffic
Elphinstone Bridge construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com