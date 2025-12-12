मुंबई

Viral Video: देशाच्या पहिल्या डॉनची मुलगी त्रस्त; मोदी आणि शहांकडे न्यायाची मागणी, काय घडलं? पाहा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल

Hasin Mastan Mirza Video: मस्तान मिर्झाला देशाचा पहिला डॉन म्हटले जाते. मस्तान मिर्झाचे नाव घेताच लोक थरथर कापत होते. मस्तान मिर्झाने अंडरवर्ल्डवर राज्य केले. त्याच्या मुलीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Hasin Mastan Mirza Video

Hasin Mastan Mirza Video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्झाची मुलगी हसीन मस्तान मिर्झाने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे न्याय मागितला आहे. तिने हा व्हिडिओ तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट केला आहे. जो आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हसीन मस्तान मिर्झा देशातील गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कायदे करण्याची मागणी करताना दिसत आहे.

