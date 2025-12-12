Viral Video: देशाच्या पहिल्या डॉनची मुलगी त्रस्त; मोदी आणि शहांकडे न्यायाची मागणी, काय घडलं? पाहा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल

अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्झाची मुलगी हसीन मस्तान मिर्झाने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे न्याय मागितला आहे. तिने हा व्हिडिओ तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट केला आहे. जो आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये हसीन मस्तान मिर्झा देशातील गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कायदे करण्याची मागणी करताना दिसत आहे..तिच्या व्हिडिओमध्ये, हसीनने म्हटले आहे की, ती तिच्यावर आणि तिच्या कुटुंबावर होणाऱ्या अन्यायासाठी न्याय मिळवण्यासाठी बऱ्याच काळापासून संघर्ष करत आहे. आतापर्यंत तिला न्याय मिळालेला नाही. म्हणूनच व्हिडिओद्वारे तिने पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांना थेट आवाहन केले आहे की इतर कोणत्याही नागरिकाप्रमाणे तिलाही कायद्यानुसार न्याय मिळावा. .Mumbai Police: पोलिसांसाठी सुखद वार्ता! ५३८ चौरस फूट सरकारी घरे मंजूर; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होणार?.तिच्या आवाहनात, हसीनने म्हटले आहे की, तिचे वडील हाजी मस्तान मिर्झा हे केवळ मुंबईतच नाही तर देशभरात ओळखले जातात. आज ती तिच्या वडिलांच्या नावावर आणि त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगतेय आणि न्यायालयात हा खटला लढत आहे. जर देशातील कायदे मजबूत असतील तर सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या तिच्या कायदेशीर लढाईला कोणतेही ठोस यश मिळालेले नाही. त्यामुळे तिने थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे मदतीसाठी आवाहन केले आहे..तिच्या व्हिडिओमध्ये, हसीनने म्हटले आहे की देशातील कायदे इतके कडक असले पाहिजेत की आरोपी त्यांना गांभीर्याने घेतील. जर कायदे कठोर असते तर बलात्काराच्या घटना घडल्या नसत्या, खून करण्याचा प्रयत्न झाला नसता. मालमत्ता जप्तीची घटना घडली नसती. हसीनने या प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत. तिला अन्याय, शोषण आणि मालमत्तेचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. .Mumbai Viral Video: अरे संसार संसार, पण शौचालयात कसा थाटला? मुंबईत धक्कादायक प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल.व्हिडिओमध्ये, हसीनने हाजी मस्तान हे नाव वापरून तिची ओळख स्पष्ट केली आहे. ती म्हणते की, ती शेवटपर्यंत तिच्या हक्कांसाठी लढेल. हाजी मस्तान हा १९७० आणि १९८० च्या दशकात मुंबईतील सर्वात प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड डॉनपैकी एक होता. त्याने गुन्हेगारी आणि राजकारण या दोन्ही जगात नाव कमावले. आज, हाजी मस्तानच्या मुलीच्या व्हिडिओची राजकीय आणि सामाजिक दोन्ही दृष्टिकोनातून चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.